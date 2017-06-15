Мнение: слова Порошенко о "немытой России" похожи на "болотный пузырь"

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин прокомментировал цитирование президентом Украины строк Лермонтова. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik отметил, что президент России точно охарактеризовал ситуацию, в которой оказалась Украина.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, касающийся цитирования президентом Украины Петром Порошенко строк Михаила Лермонтова.

Порошенко вечером в субботу, поздравляя соотечественников с введением безвизового режима с ЕС, процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

Путин в ходе прямой линии в четверг напомнил, что Лермонтов написал стихотворение в 1840-41 году. "В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, они были просто областями России, и если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня Украиной называются. Так что здесь особенно нос нечего задирать", – подчеркнул президент РФ.

Он также вспомнил строки Тараса Шевченко: "Украину хуже ляхов распинают собственные дети".

"Конечно, вы знаете, и в нашей литературе, и в украинской можно было бы найти много таких примеров ярких и жестких, что можно было бы ответить Петру Алексеевичу. Но я не буду этого делать из уважения к украинскому народу, из уважения к нашей общей истории, к нашей общей вере", – сказал Владимир Путин.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в эфире радио Sputnik высказал мнение, что президент России точно охарактеризовал ту ситуацию, в которой оказалась Украина.

"Вообще, Украина сейчас воспринимается как некий "кот в мешке". Интерес к ней резко падает в последнее время, и не только у наших европейских коллег. С другой стороны, Украина уже не демонстрирует динамику, которая давала бы понять, что будет со страной через три месяца, через пять, через год или через два. Такое ощущение, что Украина превратилась в большое стагнирующее болото – и из этого болота периодически выходят пузыри болотного газа. И цитирование Лермонтова (президентом) Порошенко напоминает очередной такой пузырь. Очевидно, что Порошенко уже просто нечем заняться. Экономика, скажем, его, по всей видимости, не интересует – он, видимо, на нее рукой махнул и занимается таким вот "свободным творчеством". Президент Российской Федерации как раз именно этот момент подчеркнул – и подчеркнул очень точно", – сказал Андрей Манойло.

Ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным", пятнадцатая по счету, проходит в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!