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Экономист о санкциях: перед РФ встало два вызова, с первым она справилась

15:2315.06.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы жителей страны в ходе прямой линии, рассказал о пользе антироссийских санкций. Экономист, политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление российского лидера.

В четверг проходит ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным". 

Отвечая на вопрос, касающийся антироссийских санкций со стороны Запада, Путин, в частности, отметил, что благодаря им в стране реально выросло производство в ряде сложных отраслей.

"Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике сейчас идут у нас хорошие процессы, в тяжелом машиностроении", – пояснил президент.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Эксперт: есть основания полагать, что российская экономика будет ускоряться

Путин также заявил, что благодаря западным санкциям, Россия фактически полностью покрывает свои потребности в свинине и мясе птицы.

Глава государства подчеркнул, что, по оценкам ООН, из-за санкций Россия потеряла 50-52 млрд долларов, в то время как инициаторы ограничений – 100 млрд долларов.

Также Путин заявил, что если антироссийские санкции снимут, Россия будет вынуждена поступить аналогично, чтобы не столкнуться с проблемами в рамках ВТО. Он посоветовал российским сельхозпроизводителям сделать все возможное сейчас, чтобы быть конкурентоспособными в перспективе.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, политолог, экономист Павел Салин считает, что введенные Россией контрсанкции действительно положительно сказались на российской экономике.

"Надо смотреть, как это влияет на нас, на наш внутренний рынок, и здесь, судя по вопросам участников "прямой линии" и по ответам, наблюдается серьезное позитивное влияние: контрсанкции позволили улучшить российское овощеводство, а это, собственно, по словам президента, повлияло на снижение уровня инфляции и т.д. Так что контрсанкции действительно отчасти позитивно повлияли на экономическую ситуацию в России", – сказал Павел Салин в эфире радио Sputnik.

По его словам, с введением Западом антироссийских санкций перед Россией встали два вызова.

"Когда стало ясно, что против России вводятся секторальные санкции, встало два вызова. Первый – краткосрочный, второй – среднесрочный. Что касается первого – это попытка отрезать Россию от внешних рынков заемного капитала. И Россия с этим вызовом уже справилась. Если первоначально и были какие-то шероховатости с поиском валюты для выплат по внешним частным долгам, то сейчас это все практически исчезло. Более того, это даже удалось повернуть на пользу российской экономике. Есть еще среднесрочные вызовы, но пока они о себе не заявили, это попытка отрезать Россию от мирового рынка технологий. Пока Россия на этот вызов ответ не дала, но он и не стоит так остро", – сказал экономист.

По его мнению, Запад готов искать любые поводы для сдерживания России, но все эти меры, так же как и санкции, не будут иметь желаемого эффекта.

"Мне кажется, если бы не было Украины (как повода для введения санкций – ред.), Россию все равно попытались бы сдерживать просто другими методами. Но эти попытки тоже бы ни к чему не привели. Потому что мы видим, что Западу сейчас, по большому счету, не до этого. Есть какое-то стремление Россию сдерживать, но Россия, несмотря на то, что ее представляют на Западе как основная "угроза" западному миропорядку, она не является таковой. Основной угрозой является сам Запад, его устаревшие подходы к мироустройству. Необходимо эти подходы менять, необходимо подстраиваться под новую социально-экономическую реальность", – заключил экономист.

Ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным", пятнадцатая по счету, проходит в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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