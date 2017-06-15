Мнение: расследование против Трампа потеряло связь с Россией

Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование возможного препятствования правосудию со стороны президента США Дональда Трампа, сообщают СМИ. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Павел Шариков.

Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер намерен выяснить, пытался ли президент США Дональд Трамп замедлить расследование ФБР в отношении его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Мюллер, экс-глава ФБР, был назначен спецпрокурором по расследованию предполагаемых "российских связей" президента Дональда Трампа.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Мюллер ведет расследование против Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. По данным неназванных источников газеты, расследование началось вскоре после увольнения в мае директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование на предмет предполагаемых связей членов избирательного штаба Трампа с Россией. Наличие таких связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

В эфире радио Sputnik научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков высказал мнение, что расследование против Трампа, по сути, уже никак не связано с Россией.

"Мое личное мнение, что ситуация абсолютно потеряла какую-то связь с российско-американскими отношениями и, тем более, с Россией, превратившись во внутриполитический процесс. Применяется аргументация, которая используется исключительно для внутриполитической борьбы в США", – сказал Павел Шариков.

Эксперт добавил, что в любом случае результаты расследования будет иметь последствия для Дональда Трампа.

"Если речь идет об импичменте, то он возможен только с учетом очень серьезных доказательств. Напомню, что доказательств причастности России (к избирательной кампании в США) так и не было представлено. Правда, все ссылаются на очень высокий уровень их секретности, то есть, раскрывать их не будут. Если же речь и не будет идти об импичменте, то в любом случае эта история будет использоваться для давления на Дональда Трампа. Напомню, что Трамп еще не сформировал полностью свою администрацию: очень многие люди ждут своего утверждения. А назначить их нельзя, учитывая такие серьезные расследования. Кажется, это беспрецедентный случай, чтобы президент так долго формировал свою администрацию и не мог приступить в полной мере к выполнению своих функций", – заключил Павел Шариков.

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