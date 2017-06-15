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Россия старается не вмешиваться во внутренние дела на Украине, заявил Путин
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Эксперт: есть основания полагать, что российская экономика будет ускоряться

13:4615.06.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В Москве проходит ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным". Первый вопрос, адресованный президенту, традиционно коснулся экономики. Экономист Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил, что Путин очень точно расставил акценты.

В четверг проходит ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным". Первый вопрос был об экономическом кризисе. По славам Владимира Путина, рецессия в российской экономике преодолена, начинается этап роста.

"Закончился ли экономический кризис? Очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать позитивный сигнал в общество, при этом всегда думаешь, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет. Но мы должны основываться, разумеется, делая выводы подобного рода, на объективных данных – о чем говорят объективные данные: они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена", – сказал Путин.

"И мы перешли к периоду роста", – добавил президент.

Российская экономика пока демонстрирует скромный рост, однако увеличение ВВП наблюдается уже на протяжении трех кварталов подряд и за январь-апрель 2017 года составило 0,7%, заявил президент РФ Владимир Путин.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог, экономист Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил спарведливость замечания российского президента о том, что экономика России выходит из рецессии.

"Я считаю, что президент очень точно расставил экономические и социально-экономические акценты. Экономика должна развиваться, экономика должна быть насыщенной. Было справедливо отмечено, что российская экономика выходит из рецессии. У нас уже третий квартал наблюдается рост экономики. Конечно, хочется, чтобы мы развивались еще быстрее. Но объективно, экономика – инерционна, это не тот механизм, который можно завести как игрушку, и она мгновенно начинает играть, прыгать и что-то показывать. Нужно время. Я думаю, что к концу года мы увидим, насколько обоснованы наши надежды на то, чтобы экономика развивалась", – сказал Владимир Оленченко.

Владимир Путин также сообщил, что в России наблюдается увеличение продаж автомобилей и ипотечных кредитов, что является явным свидетельством начала роста экономики.

По мнению Владимира Оленченко, есть основания полагать, что российская экономика действительно будет расти.

"Ипотека – это как индикатор уверенности, как индикатор желания строить планы и как индикатор желания улучшать свои условия. Но ипотека – это не только показатель нашей активности, это показатель нашего оптимизма, показатель востребованности. То есть, раз востребованность есть, значит, эти деньги пойдут в строительный бизнес, а там куча смежников, а это рабочие места – это производство бытовых приборов, это мебель, то есть товары долгосрочного использования. Так что этот показатель дает возможность предполагать, что экономика будет ускоряться и будет приносить больше прибыли, что даст основания для повышения зарплат", – отметил экономист.

Ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным", пятнадцатая по счету, проходит в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона. 

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