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Мнение: авторы поправки по санкциям США против РФ смешали все в одну кучу

12:3015.06.2017
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в ВашингтонеСотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
В сенате США одобрена поправка по расширению антироссийских санкций. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что конгрессмены стремятся лишить президента свободы маневра в отношениях с РФ.

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. 

Новые меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.

Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Мнение: расширением санкций против РФ сенат США хочет "связать руки" Трампу

Предложенные санкции предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.

Теперь законопроект перейдет на рассмотрение палаты представителей конгресса, откуда в случае утверждения отправится на подпись главе Белого дома.

Ранее в Москве заявили, что планы американских сенаторов грозят обернуться новым "санкционным пике". Причем, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "это не наш выбор".

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что инициаторы законопроекта, очевидно, очень торопились – и "смешали в одну кучу" все приписываемые России "прегрешения". 

"Ажиотаж вокруг якобы вмешательства России в американскую избирательную кампанию, сюда же привязали сирийскую проблему, ситуацию на Украине и совершенно не случайно все это увязано с иранской ядерной программой – все смешали в одну кучу. А чего, собственно, было ожидать от сената (США) – еще 23 мая часть сенаторов внесла на рассмотрение законопроект об ужесточении санкций, сенатор Боб Коркер это сделал. Теперь вот проголосовали 97 человек из ста – и демократы, и республиканцы. Теперь предстоит голосование в палате представителей – нижней палате. И здесь я реалист, я полагаю, что палата представителей, скорее всего, утвердит поправки. Что касается господина Трампа – ему законопроект положат на стол, и у него будет выбор: в течение 10 дней либо утвердить его в качестве закона, либо отклонить, применив право вето. Ситуация складывается таким образом, что вряд ли господин Трамп пойдет на конфронтацию с конгрессом США, в этом я убежден. Скорее всего, он подпишет законопроект… Я полагаю, что общая ситуация в США складывается таким образом, что вряд ли господин Трамп будет разменивать собственную безопасность на любовь к России", – сказал Александр Гусев.  

По его мнению, конгрессмены стремятся лишить президента США свободы маневра в отношениях с РФ, и это, в частности, приурочено к возможной встрече Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на предстоящем саммите G20. 

"Сейчас идет подготовка такой встречи на полях саммита G20, который состоится 7 июля в Гамбурге. Встреча эта, скорее всего, состоится. И в преддверии этой встречи политический истеблишмент Соединенных Штатов лишает Трампа маневра, пытается "связать ему руки". Может быть, внутренне Трамп и готов к диалогу с Россией – тем более что его "правая рука", (госсекретарь США) Рекс Тиллерсон все время говорит об этом. Но ведь сколько ни говори "сахар", слаще не станет. Тиллерсон – это Тиллерсон, а Трамп – это Трамп, а у него руки сейчас "связаны", на него оказывается очень сильное давление", – отметил Александр Гусев.

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