Декан ВГИКа: есть незаменимые люди. Баталов – один из них

В Москве на 89-м году жизни умер Народный артист СССР Алексей Баталов. Декан актерского факультета ВГИКа, где Баталов проработал более 40 лет, Елена Магар в эфире радио Sputnik отметила, что ушел из жизни очень дорогой нам человек.

Народный артист СССР Алексей Баталов умер в Москве на 89-м году жизни.

"Да, мы подтверждаем, Алексей Владимирович скончался сегодня ночью", – сказали РИА Новости в семье актера.

Прощание с Баталовым пройдет в Москве в Доме Кино.

Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Баталов два месяца провел в больнице после двойного перелома ноги. Позже его перевели в реабилитационный центр.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал кончину актера огромной потерей не только для кинематографа и театра, но и для большинства российских семей, выросших на его фильмах.

"Мои соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам и поклонникам Алексея Баталова. Светлая память", – написал Медведев на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Алексей Баталов родился в 1928 году. В кино он дебютировал в 1944 году, сыграв роль школьника в фильме Лео Арнштама "Зоя". Всего актер снялся более чем в 40 картинах, еще три ленты – "Шинель", "Три толстяка" и "Игрок" – он снял в качестве режиссера.

Звание Народного артиста СССР он получил в 1976-м.

В 2008 году в честь Алексея Баталова назвали Бугульминский государственный русский драматический театр.

Декан актерского факультета ВГИКа, член Союза кинематографистов РФ, заслуженный работник культуры РФ, член Союза театральных деятелей РФ, доцент Елена Магар в эфире радио Sputnik рассказала о преподавательской работе Баталова во ВГИКе. По ее словам, это был выдающийся педагог.

"Сейчас самое главное – поддержать семью. Ушел из жизни очень дорогой нам человек, незаменимый, прекрасный актер, режиссер, педагог. Он был совершенно выдающимся, потрясающим педагогом, больше 40 лет он преподавал во ВГИКе, оставил много учеников, которые, я очень верю в это, будут продолжать его дело. Они сейчас звонят нам из всех стран, городов по всему миру. Он не вел последнее время актерскую мастерскую, но он оставался художественным руководителем факультета, приезжал к нам на защиты, на встречи со студентами, на сдачи дипломных спектаклей, принимал участие во всех мероприятиях. Нам очень важно было, когда он 1 сентября приветствовал новых студентов на сцене нашего зала. Огромная утрата, потеря. Он давал нравственные ориентиры в наше нелегкое время. Есть незаменимые люди, вот Алексей Владимирович, пожалуй, "последний из могикан". Большая, большая утрата", – сказала Елена Магар.

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