Мнение: любой итог встречи с Трампом Порошенко представит как свой успех

Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом в Киеве. 10 июня 2017

Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом в Киеве. 10 июня 2017

Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что для Киева важнее всего сам факт встречи.

Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил предстоящую встречу президентов США и Украины. Петр Порошенко на переговорах с Дональдом Трампом поднимет вопросы давления на Россию по выполнению Минских соглашений и предоставления международному сообществу "доступа к оккупированному Крыму", сообщил Климкин украинскому изданию "Сегодня".

Ранее СМИ сообщали, что Порошенко на следующей неделе может посетить США с государственным визитом и встретиться с Трампом.

"Известно то, что встреча состоится. Конечно, мы ее готовим", – подтвердил Климкин, добавив, что точная дата переговоров будет объявлена пресс-секретарем Порошенко в ближайшее время.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что вне зависимости от реальных итогов встречи двух президентов Киев представит эту встречу как свой успех.

"Даже не важно, что скажет Дональд Трамп, все равно это будет интерпретировано по-своему. Ожидается, что (Трамп) скажет о поддержке курса Украины. И, в общем-то, Порошенко надеется, наверное, на то, что получит какую-то официальную поддержку. Но получит он ее или не получит – все равно будет интерпретация в пользу своего курса", – считает Александр Дудчак.

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