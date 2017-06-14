Аналитик: встреча Порошенко и Трампа будет носить символический характер

Президент Украины Петр Порошенко встретится с главой США Дональдом Трампом на следующей неделе, пишут украинские СМИ. Аналитик Роман Манекин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на встрече будут обсуждаться не только экономические проблемы Киева.

Президент Украины Петр Порошенко встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом на следующей неделе. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

"Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом", – рассказал один из собеседников издания.

Другой источник также добавил, что поездка Порошенко в США уже согласована и начнется в понедельник, 19 июня.

Официальной информации о встрече двух президентов пока не поступало. Как отмечает издание, Киев, скорее всего, не хочет торопиться с объявлением, поскольку визит Порошенко в США уже анонсировался ранее, но был отложен.

Политический аналитик Роман Манекин считает, что встреча лидеров Украины и США с учетом ситуации в Донбассе будет носить некий символический характер.

"Украина – независимая страна, и ее президент может встречаться с лидером любой другой страны. Это с одной стороны. С другой стороны, Украина – это страна, в которой развивается внутренний гражданский конфликт и только обостряется. И в этой связи встреча Порошенко и Трампа носит ко всему прочему еще и символический характер. То есть будут обсуждаться не только экономические проблемы Украины, но и текущие военные дела. С одной стороны, мы наблюдаем интенсификацию боевых действий на востоке Украины, а с другой стороны – такую обширную "коммивояжерскую" деятельность представителей Украины во всем мире", – сказал Роман Манекин.

В целом, по его мнению, после этой встречи не стоит ожидать каких-либо подвижек в ситуации на Украине.

"Это не может не настораживать жителей Донбасса – сначала введение "безвиза" для Украины, теперь встреча Порошенко и Трампа… Ведь очевидно, что это некая общая линия евроатлантистов по отношению к Украине. Но в целом я не вижу какой-то опасности в этой встрече, и я не стал бы излишне трагедизировать события. Международный диалог – это естественная вещь, люди должны общаться. Хотя посмотрим, как будут развиваться события, чем закончится эта встреча. В целом, я думаю, каких-то фундаментальных подвижек на украинском направлении не будет. Вообще, я думаю, лето 2017 года будет достаточно бурным, но основные события произойдут в начале осени", – считает политический аналитик.

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