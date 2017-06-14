Экономист: решение Белоруссии по рублю вписывается в рекомендации МВФ

Белоруссия с 1 июля исключит российский рубль из расчета своих золотовалютных резервов. В эфире радио Sputnik экономист, эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец выразил мнение, что такое решение никак не отразится на отношениях двух стран.

Белоруссия с 1 июля будет рассчитывать золотовалютные резервные активы только по методике Международного валютного фонда. Она не учитывает драгоценные металлы, отличные от монетарного золота, а также ряд валют, в том числе, и российский рубль. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка страны.

Ранее в Белоруссии действовали две методологии: в соответствии со стандартами МВФ и национальными правилами. В Нацбанке отметили, что активы, которые не учитываются в методике Международного валютного фонда, останутся на балансе ведомства.

"Данные активы продолжают использоваться для исполнения соответствующих обязательств Национального банка и правительства и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов", – говорится в заявлении Нацбанка.

Золотовалютные резервы страны на 1 июня составляли 5,239 млрд долларов. За год этот показатель вырос на 6,3%.

В эфире радио Sputnik экономист, политолог, эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец высказал мнение, что отказ Белоруссии от рубля при расчете золотовалютных резервов связан с попыткой диверсифицировать источники финансирования.

"Решение Белоруссии связано с необходимостью получить кредит от Международного валютного фонда. И это (решение об отказе от рубля при расчете резервов) вписывается в те рекомендации, которые дал МВФ правительству страны. Причем рекомендации фонда носят отчасти политический характер. Здесь, видимо, можно проследить попытку каким-то образом "отвязать" Белоруссию от России. Но белорусские власти очень рассчитывают получить кредит от фонда, потому что есть существенная потребность в кредитовании белорусской экономики. Пока единственным полноценным донором белорусской экономики является Российская Федерация. Белоруссия пытается получить и иные источники финансирования", – сказал Дмитрий Болкунец.

Экономист добавил, что это решение белорусских властей никак не скажется на взаимоотношениях Белоруссии и России.

"Это совершенно никак не отразится на отношениях двух стран, в том числе в экономической и политической составляющих. Более того, страны ведут переговоры о том, чтобы с 1 января 2018 года, а может быть, и раньше, перейти на российские рубли в двухсторонних расчетах за потребляемые республикой газ и, возможно, нефтепродукты. На российский рубль это решение также никак не повлияет, учитывая масштабы белорусской экономики", – заключил Дмитрий Болкунец.

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