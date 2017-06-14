Политолог о реформах на Украине: на Западе не учли одну маленькую вещь

ЕС намерен выделить Украине 55 млн евро на улучшение управления госфинансами. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев выразил мнение, что к реформам на Украине не готово ни население, ни политический класс.

Евросоюз планирует выделить Украине 55 млн евро на улучшение управления государственными финансами, сообщил глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли.

По его словам, одной из целей соглашения об ассоциации Украины и ЕC, которое, как ожидается, начнет применяться в полной мере с сентября этого года, является помощь Киеву в улучшении госуправления.

"В рамках этого мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить эффективное управление госфинансами. С этой целью мы предоставим украинскому правительству огромную программу помощи, которая предусматривает бюджет в 55 миллионов евро. Эта программа вступит в силу через несколько месяцев и будет способствовать повышению эффективности управления госсредствами местными общинами", – цитирует слова Мингарелли агентство УНИАН.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года действует соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев высказал мнение, что реформам на Украине мешают несколько факторов.

"В основе украинского государства, кроме системообразующего антироссийского фактора, заложена еще коррупция, как составная часть. Коррупция там, как ни странно, скрепляющий механизм. Цепочка выстраивается от правительства в Киеве и до последнего органа власти. И всем надо "отщипнуть", тогда есть надежда, что что-то сделают. Реформы проводятся в угоду Западу и формально, так как это условие для получения очередных денег. Но (на Западе) не учли маленькую вещь – аппетиты у украинской элиты невероятные… Люди, которые пришли (к власти), тут же бешено разбогатели: открыто, демонстративно", – сказал Андрей Суздальцев.

Политолог добавил, что существует еще одна немаловажная проблема на пути реформ – Украина в целом не подготовлена к ним.

"К реформам совершенно не готово население Украины, и не готов политический класс. Почему-то существует такое странное мнение, что кто-то вышел на крыльцо и закричал – "реформа!" И сразу от одного конца Украины до другого все радостно закричали: "наконец-то, какое счастье, все пошли делать реформу". Такого не бывает. Реформы проводятся тогда, когда население и политический класс созрели для реформ. То есть накопилась для реформ такая критическая масса. Такого нет", – заключил Андрей Суздальцев.

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