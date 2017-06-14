Мнение: стрельба по конгрессменам в США была спланирована

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

В предместье Вашингтона мужчина открыл стрельбу по конгрессменам, пострадали не менее пяти человек. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае действовал стрелок-одиночка.

В предместье Вашингтона Александрии (штат Виргиния) мужчина открыл огонь по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и другие конгрессмены, сообщил телеканал Fox News.

Всего пострадали не менее пяти человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Скализ ранен в бедро, его оперируют, сообщил офис конгрессмена.

Инцидент произошел на бейсбольной площадке, где тренировались Скализ и его помощники.

Мужчина, стрелявший по конгрессменам, как сообщила в Twitter полиция Александрии, где произошел инцидент, задержан.

Телеканал CNN сообщал, что всего было произведено 50-100 выстрелов, стрельба велась из автоматического оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за развитием ситуации и назвал случившееся "трагедией".

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин считает, что данный инцидент мог привести к большему количеству пострадавших.

"То, что сегодня произошло, могло стать первым массовым политическим убийством в истории США. Но стрелок, который стрелял из автоматической винтовки, либо промахнулся, либо у него не было возможности – оперативно сработали секретные службы, которые охраняют конгрессменов", – сказал Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, это была спланированная акция.

"Почему мы можем говорить о том, что это было спланированным действием? Потому что мероприятие, сам по себе спортивный матч – это бейсбольный турнир конгрессменов, который происходит ежегодно, практически 60 игр. И к нему также регулярно проходят тренировки, в этом конкретном месте, в Александрии. Вообще Александрия – достаточно спокойное место, и эта площадка никак особенно не охраняется, это открытое пространство, и стрелок знал, куда он идет, он знал, что там будут тренироваться конгрессмены, что их будет много. Он шел с определенной целью и, судя по всему, рассчитывал на больший эффект. И конкретная личность в этом случае не столь важна. Он хотел произвести такое вот действие против политической системы, которой он недоволен. И это ужасно", – отметил эксперт.

Он полагает, что в данном случае действовал стрелок-одиночка.

"Я думаю, это был одиночка. Если бы покушение было спланировано группой лиц, то вряд ли удалось бы избежать большого количества жертв, охрана едва ли справилась бы", – сказал Григорий Ярыгин.

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