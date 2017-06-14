Политолог: расследование стрельбы в Вирджинии потребует приличных усилий

В США неизвестный открыл огонь по группе людей, среди которых был конгрессмен-республиканец Стив Скализ, стрелок задержан полицией. Политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik отметил, что пока рано говорить о мотиве стрелявшего, но ясно уже одно.

Неизвестный открыл огонь неподалеку от Вашингтона по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ, сообщил телеканал Fox News.

По данным телеканала, Скализ был ранен в бедро. Всего пострадали не менее пяти человек, заявил в эфире CNN депутат палаты представителей Мо Брукс. Стрелок был задержан. Отмечается, что состояние Скализа стабильное.

Стрельба произошла на мероприятии палаты представителей в Вирджинии. В это время Скализ и его помощники тренировались на бейсбольной площадке.

Телеканал CNN сообщает, что всего было сделано 50-100 выстрелов, стрельба велась из автоматического оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за развитием ситуации после вооруженного нападения на группу конгрессменов в Вирджинии, и назвал случившееся "трагедией".

"Вице-президент (Майк Пенс) и я в курсе инцидента со стрельбой в Виргинии и тесно отслеживаем ситуацию. Мы глубоко опечалены этой трагедией", – говорится в письменном заявлении Трампа.

Политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik отметил, что пока рано строить предположения, что могло послужить мотивом для подобных действий.

"В Америке, увы, бывают, время от времени, случаи с применением оружия, как правило, эмоционально неуравновешенными или вообще душевнобольными людьми. Поэтому очень сложно сказать, намеренно стреляли в конгрессмена или нет. При этом даже если это было сделано намеренно, следствию понадобится приличное количество усилий для того, чтобы отделить одно от другого. Но одно уже сейчас ясно: в любом случае каждый такой случай используется, как правило, "левыми" в Америке для того, чтобы в очередной раз сказать, что нужно ужесточить контроль за оружием, нужно вводить зоны, свободные от оружия и т.д. Это вот точно сейчас начнется, как это всегда бывает", – сказал Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik.

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