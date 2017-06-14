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Мнение о показе фильма Стоуна в Европе: "глас народа" будет на стороне РФ

14:2314.06.2017
(обновлено: 14:26 14.06.2017)
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© Showtime/KomandirПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервьюПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir
Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал об "адекватном ответе" НАТО, а также затронул другие темы. Политолог Леонид Савин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что фильм Стоуна вызовет особый интерес в Европе.

Президент Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну рассказал об "адекватном ответе" НАТО, о бывшем сотруднике спецслужб США Эдварде Сноудене, а также затронул другие темы. Вторую серию фильма Стоуна, основанного на интервью с Путиным, показали на американском телеканале Showtime.

Президент РФ Владимир Путин перед началом торжественного приема в Кремле в честь Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Говоря о НАТО, Путин заявил, что Россия даст адекватный ответ на действия альянса для сохранения стратегического баланса. По его словам, Россия сейчас практически окружена ПРО. 

"На самом деле это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать не что иное, как еще один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле", – отметил российский лидер. 

Он также сказал, что расширение НАТО и развертывание системы ПРО в Европе вынуждает Россию реагировать. По мнению Путина, расширение альянса можно было заменить договорами о безопасности и взаимной помощи. По мнению Путина, после развала СССР и отказа Ирана от ядерных программ развертывание ПРО и расширение альянса потеряло смысл.

Президент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли во время интервью. 3 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Значительная часть второй части фильма была посвящена бывшему сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену. Путин назвал его "мужественным, если не сказать немножко бесшабашным" человеком. Президент также отметил, что Сноуден не собирался "сдавать" России какую-либо информацию.

Главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика", политолог Леонид Савин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американский режиссер при подготовке фильма просто не мог не задать вопроса об Эдварде Сноудене.

"Безусловно, они (американцы) считают это своего рода такой точкой бифуркации, когда угроза инсайдеров стала актуальной. И, наверное, задача получить его (Сноудена) назад волнует многих американцев. И, соответственно, он (Стоун) хочет эту тему как-то продолжать "прокачивать". Но, наверное, часть американской общественности считает, что Сноуден – это национальный герой и в принципе сделал все правильно. Тут двоякий подход", – считает Леонид Савин.

Политолог не уверен, что точка зрения России по поводу расширения НАТО будет учитываться Вашингтоном.

"Я думаю, что нет. Потому что у США – свои стратегические цели, своя логика, и они будут продолжать в том же духе. Поэтому ответ на расширение НАТО должен быть многогранным, многосторонним и хорошо продуманным. Это не только, например, режим "отказа в доступе" – есть такой военный термин – но и, наверное, какие-то меры против некоторых государств, которые недавно присоединились к НАТО. Соответственно, нужно просчитывать все возможные варианты, чтобы сдерживать это "наступление" Североатлантического альянса, и вообще, любые агрессивные действия Запада", – отметил Леонид Савин.

В то же время он полагает, что предстоящий показ фильма Стоуна в европейских странах придется по душе многим гражданам стран ЕС.

"Большинство европейцев, как это ни парадоксально, считают Путина мировым лидером, и их мнение находится как раз на стороне Российской Федерации. А все негативные последствия – это действия небольшой группки евробюрократов и политической либеральной структуры, напрямую связанной с Вашингтоном. Это такое американское лобби в Европе. Соответственно, "глас народа", думаю, на стороне России", – заключил политолог.

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