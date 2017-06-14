Мнение: тезис ЕС о переговорах с РФ "с позиции силы" – от растерянности

В Германии выступили за переговоры с Москвой "с позиции силы". В эфире радио Sputnik историк Александр Галкин отметил, что Берлину трудно признать провал политики, которая проводилась до этого по отношению к России.

Германия заинтересована в разумных отношениях с Россией, но "с позиции силы", заявила накануне министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге на заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по безопасности и обороне.

"Наша позиция такова: мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы. Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров. Конфликты должны решаться только за столом переговоров и никак иначе", – сказала министр обороны, отвечая на вопрос, как Германия оценивает "исходящую от России угрозу".

В эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института социологии РАН, доктор исторических наук, профессор Александр Галкин высказал мнение, что пока европейская элита не может определиться в своих отношениях с РФ.

"Это проявление растерянности, которое свойственно правительствам ведущих стран ЕС. На протяжении всех последних лет они провозглашали и проводили политику силы по отношению к России. Они исключили Россию из "Большой восьмерки", ввели санкции, лишили права голосовать в ПАСЕ, заявляли о полной изоляции России. И что из этого вышло? Пшик! Нужно признать, что это было ошибкой. Но это стыдно и опасно. Поэтому придуман вот такой двойственный тезис. С одной стороны, отношения с Россией, а с другой стороны – "с позиции силы". Особенно это типично для Германии, которая находится накануне парламентских выборов", – сказал Александр Галкин.

Он предположил, что формула, озвученная министром обороны Германии, не вечна.

"Это переходное. Потому что трудно признать, что политика, проводившаяся почти четыре года по отношению к России, была ошибочной и провальной. А когда пройдет некоторое время после всяких разговоров о переговорах "с позиции силы" и т.д., то тогда можно будет перейти к более серьезным, я бы даже сказал, позитивным решениям", – заключил Александр Галкин.

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