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Мнение: слова Тиллерсона о союзниках и России выводят Трампа из "капкана"

12:1414.06.2017
(обновлено: 12:15 14.06.2017)
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© AP Photo / Lynne SladkyГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. 6 апреля 2017 годаГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. 6 апреля 2017 года
© AP Photo / Lynne Sladky
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что партнеры Вашингтона просят Соединенные Штаты улучшить отношения с Москвой. Политолог Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik назвал заявление госсекретаря весьма неожиданным ходом.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что партнеры Вашингтона просят Соединенные Штаты улучшить отношения с Россией.

"Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии: "Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены". Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию", – заявил Тиллерсон на слушаниях в сенате. По словам дипломата, курс на налаживание отношений с Москвой является "американским подходом". 

Совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Эксперт о новых санкциях США против России: в суде бы это не сработало

Отвечая на вопрос о санкциях против РФ, Рекс Тиллерсон заявил, что "не хотел бы закрытия каналов" для диалога с Москвой. Ранее сообщалось, что сенаторы США от обеих партий договорились о введении новых ограничительных мер в отношении России. Эти положения будут внесены в законопроект о санкциях в отношении Ирана, который будет поставлен на голосование на этой неделе. 

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в ходе своего выступления в сенате госсекретарь Тиллерсон сделал довольно неожиданный ход.

"Это заявление, думаю, прозвучало в какой-то мере неожиданно для сенаторов. Поскольку он связал необходимость улучшения отношений с Россией с просьбами союзников Соединенных Штатов, преподнеся это как коллективное мнение, а не мнение одной только администрации (президента США Дональда) Трампа. И в этом смысле он обозначил необходимость улучшения с американской стороны отношений с Россией, подчеркнув, что они находятся на очень низком уровне, и это уже оказывает влияние на многие вопросы, связанные с безопасностью", – отметил Юрий Рогулев. 

Он напомнил, что ранее на слушаниях в конгрессе не удалось выявить никаких существенных доказательств вмешательства РФ в избирательную кампанию в США.

"Думаю, что в совокупности это может повлиять на планы некоторых сенаторов, которые занимают, в общем, такие антитрамповские позиции, но при этом облекают свое предложение о введении санкций в то, что они якобы помогают президенту. Дескать, если он согласится с санкциями, то все обвинения в его связях с Россией отпадут сами собой. Это, понятно, такая уловка, такой капкан, в который его заманивают. И я думаю, что выступление Тиллерсона должно на эту ситуацию немножко повлиять. Насколько это окажется действенным – это, конечно, еще предстоит выяснить. Но я уверен, что далеко не все сенаторы поддерживают позицию группы, в которую входят (сенаторы) Линдси Грэм, (Джон) Маккейн и прочие противники улучшения отношений с Россией", – сказал Юрий Рогулев.

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