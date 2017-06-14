Мнение: ответ Путина Клинтон на сравнение с Гитлером – яркий урок политикам

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сравнившей его с Адольфом Гитлером. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что российское руководство никогда не опускается до оскорблений.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сравнившей его с главой Третьего рейха Адольфом Гитлером, заявил, что со стороны России также могут быть различные сравнения деятельности американских политиков, однако Москва старается воздерживаться от крайних высказываний.

"Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний", – сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

В марте 2014 года телеканал CNN сообщал, что Клинтон, говоря в контексте Крыма, провела параллель между Путиным и Гитлером. Она утверждала, что слова Путина о необходимости защищать русских напоминают действия Гитлера, который заявлял, что должен защитить людей с немецкими корнями, проживающих в Восточной Европе.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что в последнее время для западных политиков стали характерными оскорбления в адрес политических партнеров и оппонентов.

"К сожалению, мы можем наблюдать, что в последнее время подобного рода действия являются характерными для западных политиков. Мы наблюдаем понижение стандартов политической риторики, отказ от естественных норм профессиональной и политической этики, которые были характерны раньше для политического класса Запада. Зачастую очень многим политикам на Западе не хватает аргументов для подтверждения своей позиции, и в таком случае они переходят на язык оскорблений и площадной брани. И этим злоупотребляют не только рядовые политики, но и лидеры, в том числе, ведущих западных государств", – сказал Владимир Шаповалов.

При этом он обратил внимание на то, что руководство России не опускается до подобного уровня. И в данном случае слова Владимира Путина можно считать определенным урок западным политикам.

"Для российских политиков не является типичным навешивание ярлыков и, тем более, оскорбление своих политических партнеров и оппонентов. Мы никогда не опускаемся до оскорблений. Я думаю, что Владимир Путин своим ответом преподает очень яркий и простой урок ведения политической дискуссии. И думаю, что лидерам западного сообщества необходимо прислушаться к этим словам, и все-таки менять тональность и переходить с языка оскорблений на язык политической дискуссии. Поскольку подобного рода оскорбления и сравнения являются признаком слабости позиции", – считает политолог.

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