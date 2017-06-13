Эксперт о расследовании ЕК против трех стран ЕС: это будет длиться годами

Еврокомиссия начала расследование против Чехии, Польши и Венгрии из-за нарушения договоренностей о распределении беженцев. Эксперт Константин Воронов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для Евросоюза это принципиальный вопрос.

Еврокомиссия решила начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии, говорится в коммюнике ЕК.

Дело открыто из-за нарушения властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

Еврокомиссия отмечает, что неоднократно напоминала Праге, Варшаве и Будапешту о необходимости выполнения обязательств. Однако, несмотря на призывы ЕК, Чехия, Венгрия и Польша так и не начали принимать у себя беженцев.

"В этой связи, как было указано в предыдущем докладе о перемещении и переселении, комиссия решила запустить процедуры по предотвращению нарушений против этих трех стран-членов", – говорится в заявлении.

Процедура предотвращения нарушений проходит в несколько этапов. Если комиссия считает, что страна-член нарушает нормы Евросоюза, она официальным письмом уведомляет страну о претензиях.

Если страна – член ЕС не дает удовлетворительного ответа, комиссия выносит мотивированное заключение по этому вопросу. И если государство не приведет политику в соответствии с заключением в назначенный ЕК срок, последняя затем может обратиться в Суд Евросоюза.

В Варшаве, комментируя решение Еврокомиссии, уже заявили, что Польша готова отстаивать в суде свое право не принимать беженцев.

Заведующий сектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов считает, что проблема распределения мигрантов носит для ЕС принципиальный характер.

"Если вопрос стоит принципиально, то, конечно, надо решение Еврокомиссии выполнять. Евросоюз с большим трудом, с большим напряжением сил добивался принятия комплексных решений по урегулированию миграционного кризиса, и более или менее пришли к каким-то общим показателям, что надо принимать по квоте мигрантов. Но младоевропейцы отказываются и напропалую нарушают это решение. Я полагаю, что будет идти вялотекущий процесс, будут длительные отказы, потом опять соглашения, опять отказы, и Брюссель будет постоянно заниматься улаживанием этой проблемы. Проблема эта очень острая, и для Брюсселя она носит принципиальный характер – пойдут ли власти Польши, Венгрии и Чехии на попятную под угрозой санкций или нет", – сказал Константин Воронов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Прага, Варшава и Будапешт будут и дальше тормозить исполнение решения Евросоюза по мигрантам.

"Существуют законные юридические механизмы, и они (Венгрия, Польша и Чехия) будут пытаться их использовать "на полную катушку". Ясное дело, что пойдут в суды, эти суды будут длиться годами, потом будут апелляции, и это тоже потребует времени. Так что такая политика "затяжек" и отложений – это в пользу этих трех стран. Они будут всячески тормозить выполнение решений Евросоюза", – считает Константин Воронов.

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