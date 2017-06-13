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Эксперт о перспективах "Южного потока": хорошо, когда есть конкуренция

19:2013.06.2017
(обновлено: 19:22 13.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПодготовка к торжественному мероприятию, посвященному началу строительства газопровода Южный потокПодготовка к торжественному мероприятию, посвященному началу строительства газопровода Южный поток
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Австрийская OMV и российский "Газпром" обсуждают возможность возрождения проекта газопровода "Южный поток". В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фейгин высказал мнение, что Австрия будет стремиться стать интегратором на газовом рынке Европы.

Австрийская нефтегазовая компания OMV и российский "Газпром" обсуждают возможность возрождения проекта газопровода "Южный поток", пишет газета Der Standard.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. Тогда было заявлено о новом проекте – строительстве газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря в сторону Турции.

Начало строительства газопровода Южный поток
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мнение: Болгария "прощупает" возможность возобновления "Южного потока"

"Основным бенефициаром планов реанимации "Южного потока" могли бы стать OMV и Австрия в качестве газового хаба", – пишет Der Standard. Газета поясняет, что это выгодно стране, поскольку транзит российского газа в Европу в случае строительства "Южного потока" пойдет через австрийский газовый хаб Баумгартен.

По данным газеты, Австрия намерена вступить в игру накануне начала реализации второго этапа "Турецкого потока". Если первая нитка газопровода предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, то вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В эфире радио Sputnik президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин высказал мнение, что Австрия в целом позитивно настроена на возрождение "Южного потока". 

"У OMV очень тесные отношения с "Газпромом". И Австрия, в общем-то, заинтересована в этом новом южном ходе. OMV традиционно хотела бы быть участником транспортных проектов. Тем самым не ограничиться своей страной, а стать таким общеевропейским игроком. После того как произошли изменения на европейском газовом рынке, они в этом видят свою роль – стать интегратором на юго-востоке Европы", – сказал Владимир Фейгин.

Эксперт добавил, что конкуренция на рынке транзитеров газа плодотворно влияет на общую ситуацию. 

"Все время раскачиваются "качели": то ли "Южный поток" будет восстанавливаться, то ли "Турецкий поток" станут реализовывать. Наверное, до конца это не решено, но просто одна из особенностей турецких партнеров заключается в том, что они нелегкие партнеры. И когда они чувствуют, что все только от них зависит, то выставляются более требовательные условия. Хорошо, когда есть конкуренция, потому что, когда транзитеры чувствуют, что их "не обойти", то их позиция ужесточается. Никто не хочет просто предоставлять услугу поставщика, все хотят быть принимающими решения. Поэтому ничего страшного, что может быть конкуренция между двумя проектами", – заключил Владимир Фейгин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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