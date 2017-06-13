Экономист: "газовые упражнения" Украины вызывают массу вопросов

В Киеве рассказали об интересе к проекту формирования нового газового коридора Хорватия – Венгрия – Украина. Экономист Никита Масленников в эфире радио Sputnik отметил, что в подобных вопросах надо отделять политические моменты от экономических.

Украина в рамках диверсификации поставок природного газа готова присоединиться к проекту формирования нового газового коридора Хорватия – Венгрия – Украина, который предусматривает использование мощностей LNG-терминала на хорватском побережье, заявил премьер Украины Владимир Гройсман во время поездки в Хорватию во вторник по итогам переговоров со своим хорватским коллегой.

"Мы заинтересованы в том, чтобы создать газовый коридор Хорватия – Венгрия – Украина и все будем делать для того, чтобы этот проект приблизился к полноценной реализации. Мы заинтересованы в таких поставках газа в Украину", – приводит слова Гройсмана пресс-служба украинского правительства.

По данным кабмина Украины, данный проект входит в пакет инициатив президента Хорватии по формированию Центральноевропейской вертикали сотрудничества "Адриатика – Балтика – Черное море" и предусматривает не только организацию поставок топлива, но и возможное объединение газотранспортных систем трех стран.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников считает, что подобные заявления украинского руководства относятся больше к политике, чем к экономике.

"Все эти новости заставляют как-то недоуменно пожать плечами. Подобное мы уже слышали не один раз. И, собственно, была предпринята практика, и реверсные поставки были. Поэтому здесь никакой сенсации во всех этих заявлениях я не вижу. Но, с другой стороны, надо отделять политические моменты от экономических. Так как сейчас существует некая эйфория в связи с безвизовым режимом, с компромиссным решением Стокгольмского арбитража…", – сказал Никита Масленников в эфире радио Sputnik.

По его мнению, перспективы Украины с экономической точки зрения в данном случае достаточно туманны.

"Если посмотреть на чистую экономику: реверсный газ – это не новинка для украинского энергоснабжения, это было в последние годы, но завершилось тем, что выходило даже дороже, чем газ для европейских потребителей. Да и сама природа происхождения этого газа – это российский газ, а это дополнительные затраты на транспортировку, посреднические услуги и т.д. При этом эти "упражнения" приводят к тому, что конечное бремя за энергоснабжение несет, естественно, население. Поэтому если смотреть чисто на экономическую составляющую, здесь огромное количество вопросов. И в данном случае перспективы достаточно туманные. В целом, я думаю, эта политическая "пена" рано или поздно уйдет, и "Нафтогазу" и "Газпрому" надо будет садиться снова за стол переговоров", – отметил экономист.

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