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Политолог о завтраке с замглавы МВД Украины: у Киева "хорошие наставники"

17:0413.06.2017
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© Фото : МВС УкраиныЗамминистра МВД Украины Анастасия ДееваЗамминистра МВД Украины Анастасия Деева
© Фото : МВС Украины
Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украиной Анастасией Деевой выставили на аукцион. Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik отметил, что украинцы "учатся" у Запада.

Завтрак с заместителем министра внутренних дел Украины Анастасией Деевой выставили на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro со стартовой ценой в 3,8 доллара.

В октябре прошлого года глава МВД Украины Арсен Аваков назначил 24-летнюю Дееву своим заместителем по вопросам евроинтеграции. Назначение вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в интернете ее откровенных фотографий. При этом Аваков заявлял, что Деева прошла спецпроверку и несколько собеседований, а также утверждал, что по ряду функций она выигрывает у него самого. 

Как сообщается на странице проекта ProZorro в Facebook, это благотворительная акция. В названии лота указан "Завтрак с заместителем министра МВД Анастасией Деевой", его стартовая цена составляет 100 гривен (3,8 доллара). Ставки можно делать до 28 июня.

"Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии", – сообщает система закупок.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik отметил, что подобная практика существует в ряде западных стран, и в данном случае украинцы просто копируют действия своих "наставников".

"Это чисто западная практика – благотворительный завтрак, благотворительный ужин. Хотите, купите себе возможность посидеть с президентом за одним столиком в зале. На Западе постоянно проходят благотворительные мероприятия по принципу: давайте выпьем бутылку шампанского за 10 тысяч долларов и сдадим 100 долларов на помощь бедным детям. Ну, а чем украинцы хуже? Ну, "дикари", но они же учатся, и у них есть хорошие наставники. Почему если так можно американцам или, например, британцам, нельзя так же и украинцам? Потому что Деева – не английская королева? Так она и живет не в Англии. То есть это просто полная копия того, что делается на Западе, они (украинцы) ничего нового не придумали", – сказал Ростислав Ищенко.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
rexbyrf
Таким больше трешки не платил.
17:18
13.06.2017
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Вячеслав Александров
А копыта на плечи почём?!
17:28
13.06.2017
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