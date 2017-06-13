Ганжара: Киев играет на дуде "Крым – украинский". На Западе уже мнение иное

Киев раскритиковал статью британской Daily Mail, которая "признала" Крым российской территорией. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Крым остался украинским лишь в "больных головах" киевских политиков.

Посольство Украины в Великобритании раскритиковало статью газеты Daily Mail, которая "признала" Крым российской территорией. Сообщение было опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.

В опубликованной накануне статье говорится о подрыве в Севастополе морской мины времен Второй мировой войны, при этом упоминается, что Крым находится на юго-западе России.

"Крым – это Украина. Провокационный материал Daily Mail ничего не значит и не поможет Путину увеличить число его фанатов", – утверждает украинское посольство.

В следующем сообщении ведомство поспешило напомнить, что "весь цивилизованный мир" ввел санкции против Москвы, а Великобритания была одной из первых стран, осудивших возвращение Крыма в состав России.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что на Западе приходит понимание, что Крым – это часть России.

"Факт того, что Daily Mail – одно из ведущих изданий Великобритании – назвало Крым частью Российской Федерации, говорит о том, что реальное положение дел (что Крым – это часть России) уже признается в общественном сознании в Великобритании. Конечно, учитывая редакционную политику и в целом агрессивную риторику британской и западной прессы в отношении России, возможно, это недосмотр в редакционной политике. Но у автора этой статьи, как и у большинства европейцев, американцев есть понимание, что Крым – это Российская Федерация, что вся политическая риторика, которая развернута сегодня вокруг полуострова – это просто инструмент давления на нашу страну", – сказал Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.

Что касается реакции Киева, то, по мнению крымского депутата, ничего другого ожидать и не стоит.

"В этом смысле реакция Украины понятна. У Киева сегодня нет других возможностей, кроме как играть в ту дудку, в которую он играет на протяжении трех лет, заявляя о том, что Крым – это Украина. Но сегодня это абсолютно не соответствует действительности и существует только в больных головах украинских политиков, хотя и они прекрасно понимают, что Крым раз и навсегда воссоединился с Российской Федерацией. Это (реакция Киева на статью в британском издании – ред.) лишь декларационные заявления и агрессивная риторика", – отметил Владислав Ганжара.

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