Эксперт о новых санкциях США против России: в суде бы это не сработало

Группа сенаторов США от обеих партий договорилась о новых санкциях против России. Профессор СПбГУ Виктор Хейфец в эфире радио Sputnik отметил, что сторонники введения новых мер так и не представили широкой публике доказательства своей правоты.

Американские сенаторы от обеих партий договорились о введении новых санкций против России за ее "вмешательство" в выборы в США и действия в Сирии и на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителей двух сенатских комитетов.

Новые санкции будут нацелены на "нарушителей прав человека", поставщиков оружия правительству Башара Асада, а также тех, кто был задействован в "злонамеренной киберактивности в пользу правительства России", говорится в заявлении. Кроме того, сенат намерен закрепить введенные ранее меры, в том числе против российского энергетического сектора.

Антироссийские меры рассматриваются в виде поправки к законопроекту по санкциям против Ирана. Он может быть принят уже на этой неделе.

Первые санкции США наложили на Россию еще в 2014 году на фоне конфликта на Украине. В этом году многие американские политики предлагали ввести новые санкции против России за "вмешательство" в выборы в США, расследованием которого занимаются сразу несколько комитетов и ведомств. При этом доказательств того, что Москва каким-то образом влияла на избирательный процесс, предоставлено не было.

Профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Хейфец в эфире радио Sputnik отметил, что пытаясь принять антироссийские санкции в виде закона, инициаторы этих мер тем самым создают долговременное препятствие для развития отношений двух стран.

"На данный момент они (санкции США против РФ – ред.) действуют как распоряжение президента – и президент его может в любой момент отменить. Если это будет принято как федеральный закон, то отменить его сможет только парламент. А это может длиться десятилетиями. Классический пример – это поправка Джексона-Вэника, которая продолжала существовать, когда и Советского Союза уже не стало. Антикубинские санкции Барак Обама отменить своим решением не мог, несмотря на потепление отношений с Кубой. Они так и остались камнем преткновения в отношениях двух стран", – напомнил Виктор Хейфец.

Он отметил, что сторонники введения новых антироссийских санкций так и не представили широкой публике доказательств своей правоты.

"Я, конечно, их внутренних документов не видел и на их закрытом расследовании не присутствовал. Но то, что я вижу в СМИ, доказательствами в полной мере не является. В суде бы это не сработало", – отметил Виктор Хейфец.

В данном случае, по его мнению, конгресс США навязывает свои решения администрации.

"Американский конгресс достаточно независим от исполнительной власти и от главы государства, и вполне может действовать здесь автономно. Более того, он может и навязывать в каких-то моментах свои решения главе государства. Думаю, что это не (президентом США Дональдом) Трампом дирижируется. Нравится ему это или нет – но решение будет принимать конгресс", – заключил Виктор Хейфец.

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