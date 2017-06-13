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Политолог о расследовании авиакатастрофы под Смоленском: все давно известно

13:1913.06.2017
(обновлено: 13:23 13.06.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа месте авиакатастрофы под СмоленскомНа месте авиакатастрофы под Смоленском
© РИА Новости / Илья Питалев
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Минобороны Польши потребовало проверить деятельность польской комиссии по расследованию катастрофы под Смоленском в 2010 году. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров высказал мнение, что катастрофа остается поводом для политических инсинуаций.

Минобороны Польши обратилось в прокуратуру для проверки деятельности предыдущей польской комиссии по расследованию катастрофы под Смоленском в 2010 году самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, говорится в сообщении на официальном сайте военного ведомства. Поводом для обращения Минобороны Польши стала публикация на РИА Новости интервью с председателем технической комиссии Международного авиационного комитета (МАК) Алексеем Морозовым.  

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
© РИА Новости . Олег Минеев
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"В связи с информацией, имеющейся у комиссии по вопросам повторного расследования аварии, и опубликованным агентством РИА Новости интервью с Алексеем Морозовым из Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в котором он представил, в частности, ход катастрофы самолета Ту-154М под Смоленском днем 10 апреля 2010 года, возникло справедливое сомнение в добросовестности и истинности окончательного отчета Комиссии по расследованию авиационных происшествий гражданской Авиации под руководством Эдмунда Клиха, а затем Ежи Миллера", – говорится  в сообщении.

Траурные мероприятия, посвященные авиакатастрофе польского самолета Ту-154 под Смоленском
© РИА Новости / Олег Минеев
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В интервью РИА Новости Алексей Морозов сообщил, что комиссия не выявила в ходе своего расследования 2010-2011 годов воздействия на борт взрывчатых веществ. Он также опроверг заявления о "пропаже" секунд на записи самописцев польского Ту-154.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение, что напоминания об авиакатастрофе самолета польского президента в 2010 году стало постоянно действующим внутриполитическим фактором в Польше.

"Расследование катастрофы с президентским самолетом используется в своих личных интересах Ярославом Качиньским – братом погибшего президента (Леха Качиньского). Ярослав Качиньский регулярно напоминает об этом, тем самым повышая свое политическое влияние и показывая, "кто в доме хозяин". Отмечу, что десятого числа каждого месяца перед президентским дворцом (в Варшаве) проходит так называемое смоленское шествие. Представители правящей партии, которую возглавляет Ярослав Качиньский, напоминают как об ответственности правительства времен катастрофы, так и о "зловещей роли" России  в этой ситуации. Тем самым они набирают политические дивиденды и очередные очки в разных политических циклах", – сказал Игорь Шатров.

Политолог добавил, что, причины катастрофы уже давно расследованы, но похоже, что истина в данном случае представителям нынешних польских властей не интересна.

"На самом деле все и всем давно известно. Обратите внимание – в настоящий момент поводом для очередного расследования стали факты, которые распространили российские СМИ, в частности РИА Новости. В интервью (Алексея Морозова) были высказаны сомнения в добросовестности польской комиссии. Это не означает, что позиция Международного авиационного комитета будет принята как верная. Потому что в случае, если бы МАК, наоборот, поддержал позицию польской стороны, усомнился бы в тех же самых выводах, то сказали бы, что польская комиссия "продалась русским". Какой бы вариант ответа ни был, какой бы результат ни был, всегда это будет выступать поводом для очередных политических инсинуаций", – предположил Игорь Шатров. 

Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
© РИА Новости / Олег Минеев
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Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы под Смоленском, представила первые результаты своей работы в сентябре 2016 года. Эксперты заявили, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей.

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