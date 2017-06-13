Немецкий эксперт о стрельбе в Мюнхене: ситуация в Германии тревожная

Полиция Мюнхена подтвердила, что в результате стрельбы на городском вокзале ранены три человека, в том числе сотрудница полиции. Немецкий политолог Александр Рар в эфире радио Sputnik отметил, что тема безопасности начинает занимать важное место в ФРГ.

На вокзале в Мюнхене произошла стрельба, передает телеканал N24.

Полиция подтвердила, что в результате стрельбы в поезде ранены три человека, в том числе сотрудница полиции. Нападавшего задержали, он также ранен.

По данным полиции, стрельба произошла на станции "Унтерфоринг" (Unterföhring) около 8.30 утра (9.30 мск). Преступник напал на полицейский патруль в ходе плановой проверки документов. По неподтвержденным данным, он вырвал оружие из рук женщины-полицейской и открыл беспорядочную стрельбу. Сотрудница полиции госпитализирована с тяжелым ранением. Еще двое случайных прохожих получили тяжелые ранения.

По словам официального представителя полиции, у злоумышленника не было "религиозного или идеологического мотива" для нападения.

Научный директор Германо-российского форума, член правления Совета российской экономики в Германии Александр Рар в эфире радио Sputnik высказал мнение, что тема внутренней безопасности в ФРГ начинает занимать очень важное место.

"Ситуация в Германии действительно тревожная. Не проходит и дня, чтобы не происходили какие-то новые происшествия, связанные с исламским терроризмом или с людьми, которые просто каким-то образом добывают оружие и начинают стрелять. Сейчас как раз начинается избирательная кампания (выборы в бундестаг будут проходить через три месяца), и, конечно, население особенно внимательно смотрит на деятельность полиции и политиков. И тема внутренней безопасности становится чуть ли не главенствующей в том, что люди ожидают и хотят увидеть от политиков. И тут нужно сказать, что христианские демократы, партия (канцлера Германии Ангелы) Меркель, поняли эту ситуацию и делают все для того, чтобы, во всяком случае, создавать видимость борьбы с проявлениями преступности и террора. В отличие, может быть, от других партий, которые в этом отношении по-прежнему остаются безо всяких инициатив", – сказал Александр Рар.

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