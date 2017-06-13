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Политолог о поддержке США террористов в Чечне: американцы видят "свои сны"

12:1913.06.2017
(обновлено: 12:21 13.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, как США поддерживали террористов в Чечне. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik отметил неготовность США менять свою политику.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, как США поддерживали террористов в Чечне. По словам российского лидера, он обсуждал сложившуюся ситуацию с бывшим американским президентом Джорджем Бушем-младшим.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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По словам Путина, после обострения ситуации в Чечне Россия надеялась на поддержку США, однако "вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов".

"И я вам сейчас скажу, на мой взгляд, важную вещь: у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России", – заявил Путин.

По словам российского президента, в Чечне Америка поддерживала террористов как в политическом плане, так и финансово.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто. А что касается оперативной поддержки, финансовой – у нас есть такие доказательства и, более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам", – пояснил Путин.

Он также отметил, что обсуждал сложившуюся ситуацию с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим. Российский лидер, в частности, назвал американскому коллеге имена сотрудников спецслужб, которые работали на Кавказе.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что в США услышат слова российского президента. Кроме того, по мнению политолога, американцы будут и дальше игнорировать представленные им данные.

"Мы понимаем, что в США сейчас политическая ситуация сложная, и можно было бы рассчитывать, что нынешняя администрация имеет другую точку зрения на взаимодействие с Россией, но очевидно, что реальность заключается в том, что американское государство настроено на то, что эту политику – вмешательства в дела России – менять не стоит. Поэтому полученные американской стороной данные будут, скорее всего, проигнорированы", – сказал Владимир Киреев.

Он отметил, что США не готовы к равноправному сотрудничеству, однако это может негативно сказаться на них самих.

"И для России, и для Америки сейчас не самые простые времена. Но, несмотря на наши сложные взаимоотношения, у нас очень много стратегических вопросов, и борьба с терроризмом – это один из вопросов. Никто не может решить этот вопрос в одиночку. К сожалению, современное американское государство, американские элиты находятся в таком сомнамбулическом сне и не хотят видеть реальность. Они видят свои сны, и в этих снах они по-прежнему остаются великой державой, тогда как их реальные возможности сокращаются. А сотрудничать на равных основаниях с партнерами американцы не готовы. И я боюсь, что это приведет к большим проблемам, в том числе для самой Америки", – считает политолог.

В понедельник, 12 июня, в США начался показ документального фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Картина вышла в эфир кабельного телеканала Showtime.

Оливер Стоун готовил свой фильм на протяжении двух лет. По словам самого режиссера, он снял картину, чтобы в США смогли понять "другую точку зрения".

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