Эксперт: США чувствуют, что их военное первенство далеко не безусловно

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что был "шокирован" низким уровнем боеготовности США. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что позиция министра обороны США является по-своему последовательной.

Министр обороны США Джеймс Мэттис констатировал низкий уровень боеготовности в стране, сообщает AFP.

"Министр обороны США Джеймс Мэттис дает показания, в которых утверждает, что был "шокирован" низким уровнем боеготовности США", – гласит сообщение агентства в официальном Twitter-аккаунте.

Шеф Пентагона выступил на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса США. По сообщениям СМИ, он жестко раскритиковал действия администрации Барака Обамы по сокращению расходов на оборону. По его словам, он был шокирован тем, что увидел, вернувшись в Пентагон через четыре года после отставки.

Ранее Мэттис распорядился начать пересмотр национальной программы противоракетной обороны.

Эксперт-международник, доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что в США растет понимание того, что их нынешнее первенство в военном отношении далеко не безусловно.

"Сейчас перед Соединенными Штатами стоит действительно очень важный вопрос: о модернизации их вооружений. Несмотря на то, что США тратят огромное количество средств на свою оборону – и не только на оборону, но, как видим, и "на наступление" – тем не менее, американские вооруженные силы нуждаются в модернизации, которую они не проводили со времен окончания "холодной войны". То есть, на сегодняшний день, Соединенные Штаты чувствуют, что хотя они и являются первой в военном отношении державой, но это первенство далеко не безусловно", – считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам, позиция нынешнего главы Пентагона является по-своему последовательной: он повторяет сейчас то, о чем говорил еще до своего ухода в отставку.

"Мэттис как раз отстаивал необходимость если не увеличения, то, по крайней мере, отказа от сокращений военных расходов, на которых настаивал (экс-президент США) Барак Обама. И это то, о чем говорил во время своей предвыборной кампании (нынешний президент США) Дональд Трамп", – отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.

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