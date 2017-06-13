Мнение об интервью Путина Стоуну: тех, кто задумывается, станет больше

Американский телеканал Showtime начал показ фильма режиссера Оливера Стоуна, составленного из бесед с президентом РФ Владимиром Путиным. Политолог Богдан Беспалько в эфире радио Sputnik назвал этот фильм откровенным и честным разговором.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну поделился своими взглядами на отношения Москвы и Вашингтона, на тему борьбы с терроризмом, рассказал об отношении к крушению СССР, а также затронул многие другие темы.

Первую серию фильма Стоуна "Интервью с Путиным", составленного из бесед с российским лидером, в понедельник показал американский телеканал Showtime.

В том числе Владимир Путин предложил Вашингтону строить с Москвой равноправные отношения, а не тратить миллиарды долларов на оборону. "Основное, что есть в России, – это ее народ с его самосознанием, с его внутренним состоянием. Этот народ не может существовать вне своего суверенитета, своей государственности, и это понимание, а не угроза ответного ядерного удара должно настроить всех наших западных партнеров на выстраивание долгосрочных равноправных отношений с Россией. И тогда не нужно будет тратить таких денег на оборонную сферу", – сказал он.

Со своей стороны, режиссер Оливер Стоун в интервью изданию Los Angeles Times рассказал, что свободно выбирал темы для вопросов во время работы над фильмом. "Не было запретов ни на какие вопросы, и их не нужно было показывать заранее. Это все было полностью под нашим контролем", – пояснил режиссер.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал мнение, что этот фильм станет заметным событием для зрителей в западных странах.

"Я думаю, эффект будет тот, что число людей, которые задумываются, станет больше. А те люди, которые ранее задумывались, обретут уверенность. И что постепенно вот эта стратегия правды начнет работать все больше и больше, пока люди не решат, наконец, думать самостоятельно. И не столько доверять мнению тех или иных СМИ, которые находятся в зависимости от определенных сил, сколько пытаться самим подвергнуть что-либо определенной проверке. Например, кому-нибудь, возможно, из представителей среднего класса, политиков, или бизнеса удастся приехать в Крым. Или кто-то из них решит просто посетить Россию, чтобы посмотреть, действительно ли она настолько "тоталитарная", как это описывается в их средствах массовой информации", – предположил Богдан Безпалько.

Он отметил, что в последнее время на Западе, несмотря на все усилия недружественных к России кругов, отмечается рост интереса к нашей стране.

"И я думаю, что росту симпатий поспособствует вот этот фильм Оливера Стоуна, который является откровенным, честным разговором, где ни президент нашей страны, ни мы все ничего не скрываем. По большому счету, правде противопоставить нечего. Правде можно противопоставить только ложь, которая рано или поздно обрушится", – заключил Богдан Безпалько.

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