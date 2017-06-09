Политолог о заявлении Генштаба: РФ добилась в Сирии огромного результата

В Генштабе РФ заявили о фактической остановке гражданской войны в Сирии. Политолог Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik выразила мнение, что в САР может начаться конституционный процесс.

Гражданская война в Сирии фактически остановлена, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Он подчеркнул, что ситуация в стране кардинально улучшилась после подписания в Астане меморандума о создании зон деэскалации.

Генерал отметил, что население возвращается в освобожденные города, активно восстанавливаются домашние хозяйства, объекты энергоснабжения, транспортные узлы и дороги, наполняются водой оросительные каналы.

По словам Рудского, только на севере провинции Дамаск более 2,6 тысячи боевиков вернулись к мирной жизни, воспользовавшись указом об амнистии.

Также завершилась операция по вывозу боевиков из пригорода Хомса. Всего за два месяца из города вывезли почти 20 тысяч человек, в том числе около семи тысяч боевиков.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли в Астане в январе-мае этого года. Основными их результатами стали согласование создания совместной оперативной группы по мониторингу режима перемирия и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации.

Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik выразила мнение, что при отсутствии провокаций со стороны боевиков, в стране может начаться конституционный процесс.

"Учитывая сложность ситуации на Аравийском полуострове, возможны провокации и возобновление боевых действий. Потому что на сегодняшний день, например, группы, которые поддерживаются из Саудовской Аравии и Катара, приостановили свои действия против сирийских правительственных войск. Но я не исключаю, что это из-за того, что сами эти страны рассорились между собой. С другой стороны, заявления Генштаба – это очень серьезно, и, по сути, это означает, что в Сирии может начаться конституционный процесс", — сказала Каринэ Геворгян.

Она высоко оценила работу стран-гарантов по созданию зон деэскалации и совместной оперативной группы по мониторингу режима перемирия.

"Работа российских военных и переговорщиков постепенно привела к тому, что малые группы, которые "переплывали" от одних центров управления к другим, сложили оружие и подписали договоренности о том, что они прекращают вооруженное сопротивление. И это, конечно, огромный результат", — отметила политолог.

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