Аналитик: противостояние "Северному потоку-2" – истерическая реакция Киева

Украина принимает меры, чтобы не допустить реализации "Северного потока-2". Аналитик Роман Ткачук в эфире радио Sputnik отметил, что у украинской стороны запоздалая реакция на очевидные последствия от реализации проекта.

Украина принимает политические и юридические меры с тем, чтобы не допустить реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", сообщил депутатам Верховной рады премьер страны Владимир Гройсман.

"Хочу вас заверить, что все политические, а также юридические меры принимаются Украиной для защиты национальных интересов, в том числе координация наших усилий с другими международными партнерами для недопущения строительства этого политического проекта, который несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и других государств", – сказал Гройсман.

"Газпром" планирует реализовать проект "Северный поток-2" – строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год (как и у "Северного потока") от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что реализация "Северного потока-2" и "Турецкого потока" полностью лишит Украину транзита и сократит стоимость украинской газотранспортной системы в пять раз. При этом, по его словам, участием в управлении украинской ГТС заинтересовались три европейские компании.

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев надеется на решение Еврокомиссии и реакцию партнеров в Восточной Европе.

"Думаю, что Украина планирует обратиться в Еврокомиссию, кроме того, возможно создание каких-то экономических альянсов со странами Восточной Европы, которые тоже недовольны этим проектом. Украина ищет варианты, ищет сторонников. Однако Еврокомиссия, скорее всего, займет позицию Германии, для которой важно осуществить этот проект, стать газовым хабом для Европы и контролировать поставки газа в европейские страны", – сказал Роман Ткачук.

Украина действительно может лишиться транзита российского газа, но эти последствия можно было предвидеть, считает аналитик.

""Северный поток-2" изначально планировался как альтернатива поставкам газа через территорию Украины. "Газпром" об этом открыто говорил. Это нужно для того, чтобы не зависеть от каких-то политических факторов. Но, возможно, украинские власти только сейчас начали понимать, к чему все идет, поэтому следует такая немного истерическая реакция", – отметил аналитик.

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