Юрист: решение суда Бельгии по делу ЮКОСа – вклад в завершение этой эпопеи

Суд Брюсселя снял арест с имущества российских компаний в Бельгии по делу ЮКОСа. Юрист Дмитрий Лабин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что пока рано ставить точку в данном процессе. Но данное решение можно считать определенной победой российской стороны.

Суд Брюсселя снял все аресты с имущества российских компаний в Бельгии, рассказал РИА Новости глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

Решение суда коснулось, в том числе, активов информагентств РИА Новости и ТАСС. Имущество находилось под арестом в рамках иска экс-акционеров ЮКОСа.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества. Позднее во Франции и Бельгии арестовали имущество, которое исполнители решения суда сочли российским.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение местного арбитража, пояснив, что дело не входит в его компетенцию. Осенью апелляционный суд Парижа снял арест со средств на французских счетах российских компаний.

Адвокат, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин считает, что пока рано ставить точку, однако определенный вклад в завершение этого процесса был сделан.

"Это победа юристов, которые представляли интересы Российской Федерации в этом процессе. Но пока речь идет только о первой инстанции, и на сегодняшний момент нельзя говорить о предрешенности этого дела. Во-вторых, надо учитывать особенности порядка исполнения решений международных третейских арбитражных судов. Этот порядок основывается не на автоматическом исполнении этих решений… В различных юрисдикциях, в различных государствах нет норм, которые бы автоматически прекращали бы производство по таким делам, если основное решение третейского суда было оспорено и отменено. Так что окончательную точку ставить, наверное, рано, но это определенный вклад в завершение всей этой эпопеи, этого процесса", – сказал Дмитрий Лабин в эфире радио Sputnik.

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