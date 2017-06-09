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Эксперт: Польша испытает "транзитный удар" от "безвиза" ЕС для украинцев

16:4709.06.2017
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© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска через украинско-польскую границу Угринов-ДолгобичувМеждународный пункт пропуска через украинско-польскую границу Угринов-Долгобичув
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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11 июня вступит в силу безвизовый режим въезда граждан Украины в страны Шенгенской зоны. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik отметил, что многие украинцы поедут в Европу исключительно для нелегального устройства на работу.

В полночь 11 июня между Украиной и ЕС заработает безвизовый режим. С этого момента все граждане Украины, успевшие оформить себе биометрические паспорта – их на Украине, по официальным данным, более 3,5 млн – смогут совершать без визы краткосрочные поездки (до 90 дней в течение полугода) в страны Шенгенской зоны.  

Центр выдачи загранпаспортов Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Мнение: опасения в Европе из-за "безвиза" с Украиной имеют под собой почву

Безвизовый режим будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии. Помимо этого можно будет ездить в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые входят в Шенгенскую зону, но не являются членами ЕС.

Согласно решениям исполнительных органов ЕС, пограничные службы могут отказать во въезде на территорию соответствующей страны в случае непредоставления гражданином Украины информации о цели въезда и/или отсутствия финансовых средств.  

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семен Уралов в эфире радио Sputnik выделил три основные группы граждан Украины, которые воспользуются упрощенными условиями въезда на территорию Шенгенской зоны.  

"Что касается тех, кто поедет, то будут выделяться три группы граждан. Первая – это средний класс, то есть, люди, которые всегда занимались туризмом. Для них, в принципе, ничего не изменится: что с визами, что без – они как ездили, так и будут ездить. Вторая часть – это те, кто будет пытаться найти работу, начиная с Польши, потом через Польшу будут следовать дальше. На них и рассчитана проверка пограничниками, которые будут судить по доходам, и на этом основании будут принимать решение. Третья группа – это студенты. Сейчас лето, огромное количество всяческих дешевых туров: автобусных, лоу-костеров и так далее. Так что студенты этим активно воспользуются", – считает Семен Уралов. 

По мнению политолога, нет сомнений, что вторая группа – те, кто поедут в Европу для нелегального устройства на работу – будет весьма многочисленной.  

"Там разные регионы имеют разные приоритеты. Допустим, тернопольские мигранты активно едут в Италию, те, кто живут в Черновцах, активно едут через Молдавию, Румынию в Грецию. Из Харькова – больше в Москву. Украина – большая страна, разные миграционные потоки. Думаю, что Польша, а у нее наибольшее количество пропускных пунктов с Украиной, первой испытает "транзитный удар"", – полагает Семен Уралов.   

Он напомнил, что в Европе существует уже сложившийся "черный рынок" для нелегального устройства на работу. И, по словам политолога, украинские работники там будут востребованы. 

"Нелегальная миграция – это всегда выгодно. А выходцев с постсоветского пространства очень любят в качестве нелегальных работников. Потому что они образованы, у большинства, так или иначе, еще советское образование. В принципе, достаточно управляемы. Они всегда находятся под угрозой, что их вышлют, и поэтому ведут себя ниже травы, тише воды. И в массе своей трудовые мигранты из Молдавии и Украины весьма популярны в ЕС", – заключил политолог.

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