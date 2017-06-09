Эксперт: поставки сжиженного газа из США в Польшу – "игра" с поставщиками

В Польшу прибыл первый американский танкер со сжиженным газом, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Агибалов назвал это событие политическим решением, которое может иметь и экономические последствия.

В Польшу впервые прибыл американский танкер со сжиженным газом, сообщают СМИ со ссылкой на агентство Associated Press. В сообщении говорится, что премьер-министр Польши Беата Шидло назвала прибытие танкера из США историческим моментом для страны. Глава кабинета министров добавила, что поставки американского сжиженного газа позволят улучшить энергетическую безопасность региона.

Ранее сообщалось, что в конце 2015 года в Польше был построен первый СПГ-терминал в городе Свиноуйсьце на берегу Балтийского моря. СПГ-терминал рассчитан на регазификацию до 5 млрд кубометров газа в год.

В эфире радио Sputnik заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов выразил мнение, что прибытие в Польшу танкера с газом из США – событие, носящее скорее политическую окраску.

"Пока это политическое решение, которое может иметь и существенные экономические последствия. Польша открыто заявляет, что после 2020-2022 годов она не хочет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом". Это не означает, что она вообще откажется от российского газа. Скорее всего, перейдет на более краткосрочные контракты протяженностью в 3-5 лет, может, даже короче. Но одновременно Польша ведет и политику диверсификации. Ключевой момент – цена, по которой она собирается в будущем закупать российский газ. И здесь – "игра" с разными поставщиками, проверка разных условий. Возможно, она позволит Польше добиться каких-то других ценовых условий от поставщиков… Сейчас по цене американский газ совершенно неконкурентоспособен, он, конечно, дороже (российского газа)", – сказал Сергей Агибалов.

По мнению эксперта, пока не вполне ясно, окупятся ли эти затраты Польши на диверсификацию – в последнее время "Газпром" и так ведет более гибкую политику на европейском рынке.

"Раньше было все довольно жестко – контракты заключались на 20-30 лет, жесткие условия были и по ежегодному объему отбора газа: не меньше, чем 80% от контрактной суммы. Сейчас повышается гибкость: срок контрактов сокращается, условие "take or pay", то есть "бери или плати" тоже меняется. Опять же меняется формула ценообразования (по газу). Если раньше была полная привязка к цене на нефть, то сейчас потребители хотят, чтобы было больше биржевой, рыночной цены газа. Поэтому изменения, которые и так по факту происходят – это повышение гибкости", – считает Сергей Агибалов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!