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Политолог: если ШОС скажет "нет", Западу придется с этим считаться

14:5809.06.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаседание совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. 9 июня 2017Заседание совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. 9 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Индия и Пакистан стали членами Шанхайской организации сотрудничества. Политолог Александр Дугин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что расширение организации означает шаг к многополярному миру и одновременно усиление влияния евразийского блока.

Лидеры России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в ходе заседания Совета глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе подписали решение о завершении процедуры приема Индии и Пакистана в члены организации и предоставлении им статуса государств-членов ШОС.

Расширение состава ШОС сделает организацию более мощной и влиятельной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Расширение состава Шанхайской организации сотрудничества, несомненно, будет способствовать тому, что она станет более мощной и влиятельной в политической, и экономической, и гуманитарной сферах", – сказал Путин в ходе заседания глав стран-членов ШОС.

По мнению политолога, лидера Международного Евразийского движения Александра Дугина, расширение ШОС – процесс регионализации. 

"ШОС создается не как "азиатское НАТО", а как евразийская структура, которая, собственно, противостоит глобализации. Объединение крупнейших азиатских держав, в которых сосредоточен огромный экономический потенциал, огромные стратегические силы – это серьезнейший шаг к институционализации многополярного мира. Обратите внимание: в НАТО доминирует одно государство, одна идеология. А в ШОС входят государства и силы, которые представляют собой совершенно различные цивилизации с разными идеологиями, разными политическими системами. То есть ШОС является блоком многополярным. И это как раз уравновешивает американскую, западную гегемонию, это превращает мир из одной модели, навязываемой всем в качестве безальтернативной, в свободу. Это дает региональным игрокам любого масштаба новые возможности", – сказал Александр Дугин в эфире радио Sputnik.

На проходящем в Астане саммите ШОС была подписана конвенция по противодействию экстремизму и принято заявление о совместном противодействии международному терроризму.

По словам политолога, с консолидированной позицией стран ШОС Западу придется считаться.

"Это станет тем вызовом, с которым никакие западные структуры, никакие коалиции и блоки не справятся. Например, если ШОС выработает консолидированную позицию по противодействию терроризму – обратите внимание: включая Пакистан, который сам страдает от терроризма – то это будет означать совершенно другую среду для решения сирийского конфликта. Если ШОС скажет "нет" каким-то действиям Запада, то с этим надо будет считаться", – отметил Александр Дугин.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане Индия и Пакистан становятся полноправными членами организации.

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