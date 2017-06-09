Эксперт о планах Киева перевести ТЭС на газовый уголь: мечтать не вредно

Президент Украины Петр Порошенко намерен перевести украинские ТЭС на газовый уголь. Промышленный эксперт Леонид Хазанов в эфире радио Sputnik отметил, что это очень дорогостоящая процедура.

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Киев вернет контроль над антрацитовыми шахтами, которые находятся на территориях самопровозглашенных республик Донбасса.

"Мы твердо уверены, что освободим оккупированные территории, мы вернем антрацитовые шахты Украины, и мы будем уже выбирать, что будет более эффективно и какой уголь использовать", – сказал Порошенко в ходе выступления на Трипольской ТЭС, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Для снижения зависимости от антрацита в 2016 году было инициировано переоборудование двух блоков Змиевской ТЭС госкомпании "Центрэнерго" на сжигание угля газовой группы.

По словам украинского лидера, уже завершена модернизация энергоблоков Змиевской ТЭС, ведется работа по переводу на газовую группу угля блоков Трипольской станции. По словам Порошенко, эта модернизация будет проведена очень быстро, а надежность и эффективность "вырастут на порядок".

Промышленный эксперт Леонид Хазанов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это явно несбыточные мечты Киева.

"Как говорится, мечтать не вредно. Чтобы привести одну теплоэлектростанцию с антрацита на газовый уголь надо от 30 до 150 млн долларов, а таких ТЭС на Украине сейчас шесть. Причем этих денег хватит, чтобы провести необходимые работы, купить оборудование. А ведь надо еще сделать проектные работы, провести тендер. Откуда деньги возьмут? Сделать это в течение двух ближайших лет не получится. Чтобы провести модернизацию теплоэлектростанции, ее необходимо остановить примерно на 200-300 дней. На Украине это возможно только во время летнего сезона, остальное время она должна работать. Зима на Украине может быть очень холодной. Поэтому пока это мечты, и мечты явно несбыточные. Может, один-два энергоблока они сумеют перевести на использование газового угля в ближайшие полтора года. Может быть. Но не более того", – сказал Леонид Хазанов.

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