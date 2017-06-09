Юрист: идея Сербии подать иск к НАТО – жизнеспособна

Сербия намерена подать в суд на НАТО за бомбардировки в 1999 году, пишут СМИ. Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе в эфире радио Sputnik прокомментировал данное решение.

Сербия готовит судебный иск к НАТО за бомбардировки в 1999 году, пишут СМИ. Академия наук и искусств Сербии сформировала группу экспертов в области права с намерением подать иск на Североатлантический альянс. Члены Академии наук готовят обвинение против НАТО в использовании обедненного урана во время бомбардировок.

Команда юристов состоит из международных экспертов Германии, Франции, Италии, России, Китая, Великобритании и Турции.

В марте 1999 года НАТО начало воздушные бомбардировки Сербии. Военное вмешательство НАТО в Косово является нарушением международного права, поскольку не получило поддержку Совета безопасности ООН.

В эфире радио Sputnik вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе высказал мнение, что такой иск надо было бы подать вскоре после бомбардировок.

"С точки зрения юриспруденции этот иск нужно было подавать, конечно же, раньше, когда ущерб был виден, а не тогда, когда он устранен. Хотя видны последствия применения оружия для жизни и здоровья граждан. Поэтому, когда преступление налицо, и подается требование на возмещение причиненного вреда – это одна правовая ситуация. И совсем другая ситуация, когда разрушительный вред от бомбардировок устранен, и требуется возместить ущерб, связанный с жизнью и здоровьем. Но сама идея жизнеспособна", – сказал Михаил Йоффе.

При этом он добавил, что здесь возникает целый ряд правовых нюансов, которые непросто будет разрешить.

"Возникает вопрос – будут ли США отвечать на эти исковые требования? Другие страны также захотят уклониться от ответственности за свои действия. А самое главное – этот акт не признан как международная агрессия со стороны соответствующего компетентного органа. Ведь ООН не дала разрешение (на бомбардировки Сербии). Но и не принята резолюция, из которой следует, что действия США и их коалиции в указанное время является актом агрессии. Пока этого не будет, возникнет сложность в разбирательстве этого дела. Я думаю, что это повод для "торговли". Есть же вопросы, которые дипломаты оставляют "за скобками", решая вопрос непублично. На мой взгляд, это способ договориться о тех вопросах, которые для Сербии достаточно важны", – заключил Михаил Йоффе.

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