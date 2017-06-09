Мнение: в словах Порошенко про уголь из Донбасса прорывается двойственность

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Киев вернет контроль над шахтами в Донбассе. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что политический дискурс на Украине сильно отличается от реальности.

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Киев вернет контроль над антрацитовыми шахтами, которые находятся на территориях самопровозглашенных республик Донбасса.

"Мы твердо уверены, что освободим оккупированные территории, мы вернем антрацитовые шахты Украины, и мы будем уже выбирать, что будет более эффективно и какой уголь использовать", – сказал Порошенко в ходе выступления на Трипольской ТЭС, которое транслировал телеканал "112 Украина".

По словам украинского лидера, уже завершена модернизация энергоблоков Змиевской ТЭС, ведется работа по переводу на газовую группу угля блоков Трипольской станции.

На Украине с 17 февраля действуют чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой со стороны украинских радикалов поставок антрацитовой группы угля из Донбасса. При этом страна планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки, а также модернизировать блоки ТЭС, чтобы на них можно было использовать также уголь газовой группы, который добывается в достаточном количестве.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил двойственность риторики украинского лидера: он заявляет о намерениях возвратить контроль над шахтами Донбасса и одновременно – об отказе от донбасского угля.

"Это происходит из-за того, что есть политический дискурс, а есть реальность. В политическом дискурсе Украина собирается возвращать Донбасс, а то и Крым. А в реальности, все понимают, что этого не произойдет. Крым – это российская территория; что касается Донбасса, то Киев сделал все возможное, чтобы даже проукраински настроенные люди там возненавидели Украину. Поэтому прорывается в риторике Порошенко двойственность, поскольку, с одной стороны, есть понимание, что обратной дороги нет, а с другой – ему нужно поддерживать хорошую мину при плохой игре, шапкозакидательские и ура-патриотические настроения. Совершенно непонятно, каким образом они попытаются восстановить контроль над шахтами, находящимися в ДНР и ЛНР. Для восстановления территориальной целостности необходимо выполнять Минские соглашения, а они не выполняются", – сказал Станислав Бышок.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.