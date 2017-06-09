Политолог об ударах коалиции США в Сирии: игроки расставляют "фишечки"

Дым над городом Кобани, Сирия после авиаударов военно-воздушных сил США. Вид с холма на границе Турции и Сирии. Архивное фото

Дым над городом Кобани, Сирия после авиаударов военно-воздушных сил США. Вид с холма на границе Турции и Сирии. Архивное фото

По сирийским проправительственным силам коалиция во главе с США нанесла новый удар, сообщил представитель коалиции Райан Диллон. В эфире радио Sputnik политолог Анатолий Эль-Мюрид высказал опасение, что в любой момент может начаться эскалация конфликта.

Коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам, сообщил ее официальный представитель Райан Диллон. Это уже третий подобный инцидент. Все они произошли на юге страны в районе Ат-Танфа. Свои действия коалиция объяснила самообороной.

В результате удара были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые слишком близко подошли и "представляли угрозу" для сил коалиции, заявил Диллон.

Он уточнил, что удар был нанесен в районе населенного пункта Ат-Танфа, где "силы коалиции и их союзников действуют уже несколько месяцев". Диллон затруднился сказать, есть ли жертвы, отметив, что эта информация сейчас выясняется. Военные также сбили беспилотник проправительственных сил, поскольку тот якобы пытался бомбить силы коалиции.

В эфире радио Sputnik политолог, специалист по Ближнему Востоку Анатолий Эль-Мюрид высказал мнение, что американцы пытаются обозначить зону, которую они хотят оставить под своим фактическим контролем.

"Американцы готовили там свой контингент боевиков достаточно давно – более полутора лет. И сейчас значительная часть границы Сирии и немалая часть территории на юге как раз находится под контролем этой группировки… Есть такая японская игра – го. Суть ее заключается в том, что игроку надо занять максимально большую территорию, и соответственно, не дать противнику занять свою территорию. Сейчас в Сирии все играют в такие "го", а именно – расставляют "фишечки"", – сказал Анатолий Эль-Мюрид.

Политолог высказал опасение, что подобные удары коалиции чреваты переходом к бесконтрольной эскалации конфликта.

"Сейчас, как говорится, спираль закручивается. Вполне возможно, что в игру начнут вступать, что называется, системные игроки. И эти бомбежки друг друга опасны тем, что кто-то может попасть под них. Либо американцы попадут под такую бомбежку, либо наши военные. Поэтому такой конфликт опасен тем, что в любой момент может начаться его эскалация. Причем эскалация не особо контролируемая. Вот это опасно", – заключил Анатолий Эль-Мюрид.

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