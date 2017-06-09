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Мнение: "внешние авторы" поставили задачу – влиять на умы и сердца россиян

10:5209.06.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМитинг-концерт Мы едины! в МосквеМитинг-концерт Мы едины! в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Российские сенаторы создают комиссию по защите государственного суверенитета. Политолог Леонид Савин считает, что внешние угрозы для стабильности в стране возникают не только в предвыборный год. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

В Совете Федерации будет создана специальная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Такое решение было принято на парламентских слушаниях. 

Поводом для создания новой структуры стала активность некоторых зарубежных государств, прежде всего США, которые через антироссийски настроенные НКО пытаются активно влиять на внутреннюю политику России. 

По словам главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, ежегодно Запад тратит на политическую деятельность в России от 70 до 100 млрд рублей. Это не может не беспокоить парламентариев, отметила Матвиенко. "Последствия такого рода вмешательства мы знаем и дорожим своим суверенитетом, мы никому не позволим посягать на суверенитет России", – подчеркнула она.

Политолог, главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин считает, что внешние угрозы для стабильности в стране возникают не только в предвыборный год.

"Выборы, конечно, являются такой "лакмусовой бумагой" для всех: и для общества, и для тех, кто пытается повлиять на политические процессы извне. Но кроме выборов есть много элементов, за которые эти внешние авторы могут "зацепиться": это бизнес, экономика, сфера прав человека и так далее", – сказал Леонид Савин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, все сложнее становится отследить финансирование различных каналов, которые ведут антигосударственную деятельность.

"Американцы, британцы, их западные фонды наплодили столько сетей внутри России, что могут создавать не один широкий финансовый поток, а тысячу мелких, которые очень трудно отслеживать. Сейчас много появилось возможностей для перевода средств из-за рубежа, обходя банки. И думаю, что в дальнейшем будет еще больше забот, как раз с этим вопросом – отслеживать финансовые потоки. Но это только один элемент вмешательства. Кроме экономического есть политический, идеологический аспекты. Им же нужно повлиять на умы и сердца наших людей. Они же ставят именно такую задачу", – сказал политолог.

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