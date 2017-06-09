США
9.069 июня10:59МСК
USD56.99+0.40
EUR64.15+0.43
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: итог парламентских выборов в Британии стал "личным провалом" Мэй

10:4109.06.2017
(обновлено: 10:44 09.06.2017)
0270
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее супруг Филип Мэй возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее супруг Филип Мэй возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
По предварительным данным, в результате досрочных выборов в Великобритании Консервативная партия утратила большинство в парламенте. Эксперт Алексей Зубец в эфире радио Sputnik высказал мнение, что премьеру Терезе Мэй не удалось стать "новой Тэтчер".

Британские консерваторы лишились парламентского большинства. По предварительным данным, правящая партия получит 314 мест в палате общин, лейбористы – 261, либерал-демократы – 12, шотландские националисты – 35, остальные партии – 23 мандата.

Всего в нижней палате британского парламента 650 мест, для большинства одной из партий необходимо было получить 326 мандатов. В предыдущем составе палаты общин у консерваторов было 330 мест.

Участок для голосования на досрочных парламентских выборах в Хедингтоне, Великобритания. 8 июня 2017
© AFP 2017 / Adrian Dennis
Время удивляться. И Британия сама не знает, когда оно закончится

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая переизбралась в новый состав парламента, заявила, что победа правящей партии принесет стабильность и обеспечит Лондону выгодные условия выхода из Евросоюза.

В свою очередь лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьера уйти в отставку в связи с провалом консерваторов, потерявших большинство. Мэй в свою очередь не планирует покидать пост, сообщает Би-би-си. Ожидается, что премьер выступит с заявлением по итогам выборов в 10.00 (12.00 мск).

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей  Зубец  в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ответственность за утрату парламентского большинства в результате выборов лежит лично на действующем премьере Великобритании.   

"Это скорее провал лично госпожи Мэй, которая не стала харизматичным лидером Консервативной партии – ей не удалось стать "новой Тэтчер". Тот же Корбин, например, как считают специалисты, провел великолепную кампанию, которая в значительной степени обеспечила успех лейбористов. Это первое. Вторая история: это, конечно же, голосование не по Brexit'у, это голосование по внутренней политике. То есть, Мэй "пострадала" от того, что на протяжении длительного времени она входила в правительство, она отвечала за внутренние дела. И на фоне серии терактов, произошедших в Великобритании, и вообще на фоне ухудшения безопасности, ей вменили в вину то, что она, будучи  ответственной за полицию, провела сокращение штатов в британских силах безопасности. Это второе обстоятельство, которое ей (Терезе Мэй) серьезным образом нанесло ущерб. И, как говорят, существует вероятность, что она уйдет в отставку. Конечно, принято считать, что "коней на переправе не меняют". Но Британия попала в историю, когда у них есть все шансы заняться "заменой коней" прямо посередине переправы, потому что Brexit отменить уже нельзя", – отметил Алексей  Зубец.  

По его мнению, после выборов политическая борьба в Великобритании вспыхнет с новой силой. 

"Будет переформатирование власти в любом случае по результатам этих выборов. Британии нужен харизматичный лидер, который сумеет решить, куда им теперь "плыть". А нынешний критический момент очень мало подходит для того, чтобы сформировать какой-то национальный консенсус по поводу дальнейшего будущего страны. Понятно, что оппонирующие консерваторам политические партии сделают все для того, чтобы "вырвать" максимум из Консервативной партии, которая попала в непростое положение… И в сегодняшних условиях потери партией консерваторов абсолютного большинства (в парламенте) шатания будут только нарастать", – считает Алексей Зубец.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена