Эксперт: итог парламентских выборов в Британии стал "личным провалом" Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее супруг Филип Мэй возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее супруг Филип Мэй возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017

По предварительным данным, в результате досрочных выборов в Великобритании Консервативная партия утратила большинство в парламенте. Эксперт Алексей Зубец в эфире радио Sputnik высказал мнение, что премьеру Терезе Мэй не удалось стать "новой Тэтчер".

Британские консерваторы лишились парламентского большинства. По предварительным данным, правящая партия получит 314 мест в палате общин, лейбористы – 261, либерал-демократы – 12, шотландские националисты – 35, остальные партии – 23 мандата.

Всего в нижней палате британского парламента 650 мест, для большинства одной из партий необходимо было получить 326 мандатов. В предыдущем составе палаты общин у консерваторов было 330 мест.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая переизбралась в новый состав парламента, заявила, что победа правящей партии принесет стабильность и обеспечит Лондону выгодные условия выхода из Евросоюза.

В свою очередь лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьера уйти в отставку в связи с провалом консерваторов, потерявших большинство. Мэй в свою очередь не планирует покидать пост, сообщает Би-би-си. Ожидается, что премьер выступит с заявлением по итогам выборов в 10.00 (12.00 мск).

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ответственность за утрату парламентского большинства в результате выборов лежит лично на действующем премьере Великобритании.

"Это скорее провал лично госпожи Мэй, которая не стала харизматичным лидером Консервативной партии – ей не удалось стать "новой Тэтчер". Тот же Корбин, например, как считают специалисты, провел великолепную кампанию, которая в значительной степени обеспечила успех лейбористов. Это первое. Вторая история: это, конечно же, голосование не по Brexit'у, это голосование по внутренней политике. То есть, Мэй "пострадала" от того, что на протяжении длительного времени она входила в правительство, она отвечала за внутренние дела. И на фоне серии терактов, произошедших в Великобритании, и вообще на фоне ухудшения безопасности, ей вменили в вину то, что она, будучи ответственной за полицию, провела сокращение штатов в британских силах безопасности. Это второе обстоятельство, которое ей (Терезе Мэй) серьезным образом нанесло ущерб. И, как говорят, существует вероятность, что она уйдет в отставку. Конечно, принято считать, что "коней на переправе не меняют". Но Британия попала в историю, когда у них есть все шансы заняться "заменой коней" прямо посередине переправы, потому что Brexit отменить уже нельзя", – отметил Алексей Зубец.

По его мнению, после выборов политическая борьба в Великобритании вспыхнет с новой силой.

"Будет переформатирование власти в любом случае по результатам этих выборов. Британии нужен харизматичный лидер, который сумеет решить, куда им теперь "плыть". А нынешний критический момент очень мало подходит для того, чтобы сформировать какой-то национальный консенсус по поводу дальнейшего будущего страны. Понятно, что оппонирующие консерваторам политические партии сделают все для того, чтобы "вырвать" максимум из Консервативной партии, которая попала в непростое положение… И в сегодняшних условиях потери партией консерваторов абсолютного большинства (в парламенте) шатания будут только нарастать", – считает Алексей Зубец.

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