Эксперт о готовности МИД Украины к введению виз с РФ: это ударит по народу

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о готовности выполнить процедуры для введения виз с Россией, если такое решение будет принято. Эксперт Владимир Зорин в эфире радио Sputnik отметил, что подобное решение ударило бы по миллионам людей.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. "Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", – сказал Климкин в эфире телеканала "112 Украина" в четверг вечером, комментируя возможность введения визового режима с Россией.

В октябре 2016 года в Верховной раде уже звучало предложение о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко тогда заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, в России находится большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

Доктор политических наук, заместитель директора по науке Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин в эфире радио Sputnik отметил, что решение о введении виз, если оно будет принято, отразится далеко не только на гражданах Украины, которые работают в РФ.

"О народе там никто не думает: это ведь ударит не по одной сотне тысяч человек, а по многим миллионам. Потому что и в России украинцы – это практически третий народ по численности. И на Украине, что бы там ни говорили и какие бы законы о квотах на язык в СМИ ни принимали, живет огромное количество русских, а также украинцев, которые находятся в родственных связях с русскими. И теми, что на Украине, и теми, что в России. Это все – огромный живой организм. Поэтому, конечно же, такое решение (о введении виз) в первую очередь ударит по народу", – уверен Владимир Зорин.

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