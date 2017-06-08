Американист: сенату США от экс-главы ФБР была нужна только одна фраза

Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил в сенате, что Дональд Трамп не просил его закрыть расследование по России. Политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что были произнесены решающие слова в планах по импичменту.

Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп не просил его закрыть расследование о предполагаемом "вмешательстве" России в выборы США.

"Нет", – сказал он, отвечая на вопрос сенатора, просил ли Трамп его закрыть расследование.

Новая администрация хотела его дискредитировать, уверен экс-глава ФБР. Коми также признал, что был "смущен, когда услышал по ТВ от президента, что он уволил меня из-за российского расследования".

Джеймс Коми 8 июня выступает на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

Коми рассказал, что Трамп заявил ему о том, что "не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России". При этом, по словам Коми, Трамп охарактеризовал расследование в отношении России как "облако", которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны.

Трамп уволил Коми в мае, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. После этого Коми обвинил президента через СМИ в призывах прекратить расследование в адрес экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что на слушаниях в сенате были произнесены решающие слова, которые повлияют на планы по объявлению импичмента президенту.

"От (Джеймса) Коми нужна была только одна фраза. Если бы он сказал: "Да, Трамп просил меня не проводить расследование", и дальше мог говорить все, что угодно, но только одной этой фразы было бы достаточно для юридического основания процедуры импичмента. Ведь, например, (37-го президента США Ричарда) Никсона "убрали" не за то, что он якобы прослушивал демократов (было доказано, что он не имел к этому никакого отношения), а именно за противодействие расследованию. Поэтому и сейчас "российские хакеры" – это всего лишь повод, а главное: противодействовал (Дональд) Трамп расследованию или нет. Коми сказал: "Нет". Поэтому по конкретному эпизоду угроза импичмента для Трампа отодвинута", — сказал Михаил Синельников-Оришак.

Однако, по его словам, расследование о предполагаемом "вмешательстве" России в выборы США на этом не закончится.

"Для Трампа это расследование никогда не закончится. Для американцев — это история, и она обязательно останется и будет преследовать Трампа на всем пути его карьеры", — отметил политолог.

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