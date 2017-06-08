Политолог: певицу Джамалу жаль, она попала в патовую ситуацию

Певица Джамала заявила, что хочет выступать в Крыму, но не может туда поехать. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев опасается объективной оценки происходящего на полуострове, а сама исполнительница – реакции радикалов.

Победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала не может посетить Крым из-за оказываемого давления на Украине, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Ранее певица крымско-татарского происхождения заявила, что хочет выступать в Крыму, но не может туда поехать.

В свою очередь, Мурадов направил Джамале официальное письмо с приглашением посетить полуостров в любое удобное время.

"Мы по косвенным признакам видим, что Джамалу эти приглашения тронули, что она хочет побывать на родине. Мы очень сожалеем, что она, в силу давления на нее со стороны определенных киевских кругов, властей, каких-то служб, не приехала в Крым", – сказал РИА Новости крымский чиновник.

По его словам, приглашение посетить крымскую землю по-прежнему остается в силе. "Мы ее всегда ожидаем и окажем необходимое гостеприимство", – подчеркнул Мурадов.

Сусана Джамаладинова, которая выступает под творческим псевдонимом Джамала, родилась в 1983 году в Киргизии, но в детстве переехала в село Малореченское под Алуштой, где и сейчас проживают ее родственники.

Политолог, журналист Юрий Светов считает, что Джамала понимает, какое на нее может быть оказано давление на Украине после посещения Крыма.

"Логика Киева – это постоянное раздувание шторма из ненависти к России. Джамала вернется на Украину и будет рассказывать то, что она увидела в Крыму своими глазами. А зачем это Киеву? Вообще создается впечатление, что вокруг этой певицы на Украине что-то происходит. На "Евровидении" в Киеве ей даже не дали пройти по красной дорожке. Вспомним Надежду Савченко, которая вернулась на Украину национальной героиней, но стоило ей высказать собственную точку зрения на то, как нужно решать конфликт на Донбассе, ее стали отовсюду выжимать, затыкать ей рот. Джамала тоже, видимо, оказывается для Киева в перечне людей, которые пытаются трезво взглянуть на проблему отношений Украины с Крымом. Джамалу жаль, она попала в патовую ситуацию. Она, конечно, может поехать в Крым, не пересекая границы Украины и Крыма, но она понимает, какое на нее будет оказываться давление по возращении. Радикалам ничего не стоит затравить девушку", – сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

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