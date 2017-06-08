Мнение: европейцы понимают, что рост затрат на НАТО не сделает их сильнее

Жители Европы, согласно опросу "Sputnik.Мнения", разделились во взглядах относительно необходимости увеличения расходов в рамках НАТО. Эксперт Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Европа сейчас находится на перепутье.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop по заказу агентства и радио Sputnik, увеличение выплат в бюджет НАТО поддерживают британцы и французы, в то время как немцы и итальянцы выступают против. Опрос был проведен перед прошедшим в Брюсселе саммитом альянса.

Повышать военные расходы считают правильным более половины жителей Британии и 44% граждан Франции. Этой точки зрения придерживаются в основном пожилые люди с высшим образованием. В Италии и Германии, напротив, высокообразованные представители старшего поколения не одобряют роста оборонных затрат: такой взгляд разделяют более половины итальянцев и 47% немцев. С ними согласны свыше трети французов и четверть британцев.

В исследовании участвовали 3 203 человека. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/– 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Европа в политическом плане сейчас находится на перепутье – и это отражается на настроениях граждан европейских стран.

"Вопрос в том, какой будет дальнейшая "европейская политика". Я думаю, что даже сами европейские лидеры этого не знают. Эта политика все последнее время носила вторичный характер и в военном и в глобальном плане. Влияние Германии и Франции на мировом уровне очень сильно сократилось за последние 20-25 лет. И я думаю, что эта тенденция имела бы продолжение, если бы не (президент США Дональд) Трамп. А сейчас им придется каким-то образом реагировать, а как они могут отреагировать – неясно. Но мы видим, что очень многие граждане Германии, да и Франции – против дополнительных трат на вооружение. Они считают, что все, что пойдет на вооружение, во-первых, уйдет из их кармана, а во-вторых, не приведет ни к чему: их страны от этого не станут сильнее", – полагает Владимир Брутер.

Страны НАТО на саммите в Брюсселе 25 мая обязались составлять ежегодные планы по увеличению вклада в оборону. В них члены альянса намерены указывать, как собираются наращивать оборонные расходы до 2% от ВВП. Сейчас этот уровень инвестиций соблюдают лишь пять из 28 государств-членов организации: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония. Американский президент Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по НАТО делать взносы на содержание альянса в полном объеме.

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