Эксперт: Польша не признает выводы МАК по Ту-154 из-за "клубка интересов"

Следов воздействия взрывчатки на разбившемся под Смоленском польском Ту-154 не было, подтвердили в МАК. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Вадим Волобуев, эти выводы не скажутся на польской позиции.

Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая в 2010-2011 годах занималась расследованием катастрофы разбившегося под Смоленском польского Ту-154М, не выявила воздействия на борт взрывчатых веществ, подтвердил в интервью РИА Новости председатель комиссии Алексей Морозов.

"Как следует из… окончательного отчета, в ходе работы технической комиссии были проанализированы результаты баллистической и взрывотехнической экспертиз, представленных в комиссию Следственным комитетом России. Никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ выявлено не было", – заявил Морозов.

По его словам, ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждали версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе. Он еще раз подчеркнул, что экипаж Ту-154 знал о неподходящих для посадки метеоусловиях, однако принял решение снижаться ниже безопасной высоты.

Морозов также рассказал, что никакого исчезновения секундных фрагментов записи с бортовых самописцев Ту-154М, о котором говорят польские эксперты, не было.

По данным МАК, на судне было два параметрических самописца: штатный и эксплуатационный ATM-QAR польского производства. При этом установка последнего не была согласована с разработчиками самолета и системы регистрации.

Морозов отметил, что расшифровкой АТM-QAR занимались польские эксперты.

По его словам, полная расшифровка штатного защищенного самописца содержится в отчете МАК. Кроме того, Варшава не ответила на предложение председателя комитета о встрече.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт по Польше Вадим Волобуев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что выводы технической комиссии МАК не скажутся на польской позиции.

"Предыдущее правительство либеральной партии "Гражданская платформа" (премьер-министра Дональда) Туска настаивало на том, чтобы вину за трагедию разделить: они признавали вину польских пилотов, но утверждали, что вина лежит и на российских диспетчерах. Сейчас у власти – куда более радикальные силы. Министр обороны Польши Антони Мачеревич в свое время возглавлял парламентскую комиссию по расследованию. Эта комиссия настаивала на конспирологической теории: самолет потерпел крушение якобы вследствие искусственного воздействия с целью погубить польскую патриотическую элиту. Теперь, когда люди типа Мачеревича – у власти, они получили в свои руки рычаги воздействия. И, конечно, они будут продвигать теорию, что вина лежит на российской стороне. Вину своих пилотов они признавать не хотят напрочь. Так что оглашение окончательных результатов никак не скажется на польской позиции", – сказал Вадим Волобуев.

По его мнению, в этой позиции замешана и идеология, и политика нынешних польских властей.

"Тут не надо сбрасывать со счетов убеждение нынешней власти в том, что трагедия стала следствием действий "враждебных сил". Кроме того, на этом они, конечно, приобретают политические дивиденды, поскольку это позволяет бросить тень на предыдущую власть, на "Гражданскую платформу", которая, как они считают, была предательской, не соблюдала интересы Польши. То есть это такой сложный клубок интересов, здесь все: и идеология, и политика. При этом, по данным опросов этого года, две трети поляков убеждены, что было трагическое стечение обстоятельств. А в конспиралогическую теорию верят только 6% населения Польши", – отметил эксперт.

Самолет президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Все 96 пассажиров и членов экипажа погибли.

Согласно отчету МАК, непосредственной причиной трагедии стало решение пилотов не уходить на запасной аэродром, а системными – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

При этом в Польше в сентябре 2016 года был опубликован отчет о новом расследовании. В Варшаве утверждают, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей.

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