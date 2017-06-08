Мнение: слова Захаровой в адрес ведущей CNN – пропорциональны ситуации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ведущей CNN взять честное интервью у мальчика – "символа страданий Алеппо". Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik отметил, что западные СМИ сделали из ребенка "оружие пропаганды".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила ведущую CNN Кристиан Аманпур приехать в Сирию для того, чтобы сделать честное интервью с сирийским мальчиком из Алеппо Омраном Дакнишем, чья фотография стала символом трагического положения детей в городе в 2016 году.

Накануне отец Омрана Дакниша рассказал RT, что "Белые каски" долго фотографировали сына, прежде чем оказать помощь. Он заявил, что тяжесть ранений его сына сильно преувеличили, а само фото использовали в корыстных целях.

История получила широкий резонанс после того, как в ряде СМИ было опубликовано видео "Медицинского центра Алеппо" о спасении ребенка, дом которого в блокированном боевиками восточном районе города был разрушен. Кадры находящегося в состоянии шока маленького Омрана быстро распространились по социальным сетям. Исполнительный директор Детского фонда ООН Энтони Лейк в связи с этой историей призвал "положить конец кошмару", в котором живут более 100 тысяч детей в сирийском Алеппо. СМИ со ссылкой на активистов центра сообщали, что здание было разрушено ударами, нанесенными ВКС России.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения зарубежных СМИ о якобы нанесенном вечером 17 августа 2016 года авиаударе по району Аль-Кватерджи сирийского Алеппо. Он подчеркнул, что этот район примыкает к двум коридорам для выхода мирных жителей, которые были созданы в рамках гуманитарной операции. По его словам, неоднократно подчеркивалось, что действующие в Сирийской Арабской Республике самолеты ВКС России никогда не работают по целям, находящимся в черте населенных пунктов.

Позднее ведущая CNN Кристиан Аманпур во время интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым показала фотографию мальчика со словами "это преступление против человечности".

По словам Захаровой, вся ситуация вокруг Омрана Дакниша была "полностью извращена вот этими якобы правозащитниками и якобы журналистами", в том числе Аманпур.

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг публикации в СМИ "фейковой" новости о сирийском мальчике.

"Стоит отметить, что в последнее время участились информационные потоки, которые чаще всего именуются, как "фейковые новости", когда используются какие-нибудь яркие образы, красивые информационные поводы, чтобы преподнести ту или иную позицию, ту или иную точку зрения на спорные моменты международной повестки. И в данном случае тот момент, который мы обсуждаем, является ярким примером "фейковой новости", когда самой по себе новости нет, но есть яркий образ, который вызывает определенные эмоции. И это мальчик, безусловно, является жертвой того, что в традиционном понимании можно именовать пропагандой. Ребенок стал "оружием" пропаганды. И это является очередной иллюстрацией того, что на войне используются любые средства – по поводу и без", – сказал Александр Коньков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, заявление официального представителя МИД РФ полностью пропорционально ситуации.

"Мария Захарова в данном случае использовала появившееся подтверждение того, что представленная информация с изображением мальчика была "фейковой", что она была ненастоящей. И ее экстравагантная попытка преподнести вскрывшиеся обстоятельства для того, чтобы вызвать реакцию со стороны CNN, является пропорциональной и укладывается в то русло информационного противоборства, которое было инициировано отнюдь не ею самой", – считает политолог.

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