Политолог: на призывы РФ по Сирии Запад старается "затыкать уши"

РФ призывают коалицию США более ответственно планировать удары в Сирии, заявили в МИД. Политолог Владимир Захаров в эфире радио Sputnik отметил, что российская сторона неустанно обращает на это внимание Запада, однако там предпочитают призывов не замечать.

Россия призывает коалицию во главе с США более ответственно относиться к планируемым авиаударам по позициям джихадистов в Сирии, так как непродуманные действия альянса усугубляют страдания мирных сирийцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь призываем руководство антиигиловской коалиции под руководством США более ответственно относиться к авиаударам, которые планируются участниками этого альянса по позициям джихадистов в Сирии. Мы неоднократно это подчеркивали, подобные непродуманные действия усугубляют страдания именно мирных сирийцев", – сказала Захарова на брифинге для журналистов.

По ее словам, число жертв среди мирного населения Сирии растет с каждым днем. "И такая ситуация у всех больше вызывает беспокойство, нежели понимание эффективности подобных шагов", – добавила дипломат.

По словам Захаровой, за месяц в результате действий авиации коалиции в городе Ракка и окрестностях погибли порядка 200 сирийцев. "Для антитеррористического альянса должна быть неприемлема такого рода безответственная военная тактика, тем более, что его действия осуществляются, еще раз напомню, в обход решения СБ ООН, без согласия легитимного сирийского правительства", – сказала Захарова.

Политолог Владимир Захаров в эфире радио Sputnik отметил, что российская сторона на всех уровнях призывает международную коалицию во главе с США ответственно относиться к авиаударам в Сирии, к совместным с Москвой и Дамаском усилиям по нормализации обстановки. Но эти призывы на Западе предпочитают не замечать, считает он.

"Думаю, что реакции (на заявление Марии Захаровой – ред.) не последует. Хотя заявление совершенно ясное и отвечает нынешним требованиям. Дело в том, что так называемая антиигиловская коалиция, которую возглавляют США, на самом деле вовсе не против ИГИЛ ("Исламское государство", террористическая группировка запрещена в РФ), а против войск официального президента Сирии. Это специальная война, чтобы уничтожить как можно больше мирных жителей Сирии, а сослаться потом, как водится, на Россию. Они давно избрали такой наглый путь шантажа – обвинение России во всех смертных грехах. Запад специально старается не слышать наших заявлений. Старается закрыть глаза и затыкает уши. И делает это преднамеренно. Запад делает все, чтобы не было никакой совместной борьбы с терроризмом, никаких совместных усилий", – сказал Владимир Захаров.

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