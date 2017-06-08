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Олейник о законе Рады по членству в НАТО: на Украине "бал правит сатана"

13:1108.06.2017
(обновлено: 13:15 08.06.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 мая 2016Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 мая 2016
© РИА Новости / Стрингер
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Рада Украины приняла закон, закрепляющий в качестве приоритета внешней политики страны членство в НАТО. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что тем самым киевские власти просто пытаются отвлечь внимание населения.

Верховная рада Украины приняла закон, который закрепляет в качестве приоритета внешней политики страны членство в НАТО.

Документ поддержали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь проект должен подписать президент Петр Порошенко.

В документе говорится о необходимости внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики". Депутаты предлагают закрепить пункт о том, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в аэропорту Львова
© AP Photo / Mikhail Palinchak, Pool
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В действующем законодательстве подобная формулировка также есть, но она предполагает расширение связей с альянсом для "достижения критериев, необходимых для членства в этой организации".

Если документ будет принят, он коснется и закона "Об основах национальной безопасности". В число приоритетов войдет интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство (получения членства в ЕС) и в евроатлантическое пространство (для того, чтобы войти в НАТО).

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник считает, что Украину в ближайшей перспективе никто в НАТО принимать не собирается.

"Все основные страны НАТО говорят: "ребята, не надо заниматься ерундой". Ни в каком НАТО в ближайшее время Украины нет и не будет, и не будет членства в Евросоюзе. Да, ассоциация есть, но членства не будет. А это (приняты закон) просто обращение, те изменения, которые абсолютно никак нельзя реализовать. Украину в НАТО принимать не будут", – сказал Владимир Олейник в эфире радио Sputnik.

По его мнение, Киев просто пытается как-то отвлечь украинцев от существующих проблем.

"Ведь сущность этой власти состоит в том, что она – "от лукавого", "бал правит сатана". Ее суть в том, чтобы не объединять, а разъединять. Приняли эти поправки, и сразу в обществе дискуссии – одни "за", другие "против". Что угодно, чтобы люди не спрашивали: а что это за власть, а почему мы так живем, где обещанные изменения? То есть постоянно должны быть конфликты – большие, маленькие… Поэтому нечего сказать – вносят изменения в те вещи, которые нельзя реализовать. Особенно с учетом того, что получили четкий сигнал – не надо заниматься пустой болтовней", – сказал украинский политик.

Коробки с подписями украинцев в поддержку проведения референдума о вступлении Украины в НАТО
© РИА Новости / Максим Блинов
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В конце 2014 года украинский парламент внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: к 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость ВСУ с армиями стран альянса.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине должна достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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