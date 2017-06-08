Мнение: Киев пытается вернуть Украине имидж "угнетенной и униженной" страны

ВСУ потеряли десять человек при попытке прорыва обороны ЛНР, заявили в Луганске. В эфире радио Sputnik политик Вадим Колесниченко отметил, что киевская власти готовы сделать все, чтобы втянуть в конфликт Россию.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десять человек при попытке прорыва обороны самопровозглашенной ЛНР у села Желобок, заявил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

"В результате попытки прорыва ВСУ противник понес потери до десяти человек", – заявил Марочко журналистам. По его словам, погибших среди ополченцев ЛНР нет, но один получил ранение. На данный момент, сообщил он, украинские силовики находятся на тех же позициях, которые занимали еще в 2015 году.

В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что ВСУ сейчас выполняют в Донбассе политический заказ Киева.

"Системные и массовые обострения будут продолжаться, потому что (президенту Украины Петру) Порошенко важно любой ценой втянуть в открытый конфликт Российскую Федерацию. Таким образом, он пытается вернуть (Украине) имидж угнетенной и униженной страны, на которую нападает агрессор. И для этого ему будут нужны деньги, иностранная помощь и, безусловно, огромная поддержка", – сказал Вадим Колесниченко.

На решение этой задачи, по его словам, направлены и усилия СМИ Украины.

"Если проанализировать украинские СМИ за вчерашний день, то это "какофония" о том, как внезапно и подло напали "российские войска", о том, что якобы тысячи бомб и снарядов были направлены на девственную, независимую Украину со стороны Российской Федерации. Вот этот "зомбоящик" для украинских граждан работает очень сильно, и он точно так же транслирует эту ложь на Запад с целью создания того имиджа, который Западу интересен – имиджа "агрессивной России"", – сказал Вадим Колесниченко.

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