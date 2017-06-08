Мнение о призыве губернатора штата Нью-Йорк: Трампа выставляют исчадьем ада

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал президента США Дональда Трампа начать с него депортацию мигрантов. Политолог Виктор Мизин в эфире радио Sputnik отметил, что против Трампа сейчас ведется небывалая кампания со стороны политиков и прессы.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в среду подверг критике президента США Дональда Трампа за иммиграционную политику.

"Вы хотите депортировать иммигрантов? Начните с меня, я иммигрант", – сказал он, выступая перед аудиторией в одном из городов штата. "Все мы иммигранты", – продолжил Эндрю Куомо. "И вы тоже иммигрант, мой друг", – сказал он, обращаясь к президенту.

Как отмечает в данной связи телеканал Fox News, процитировавший это выступление, мать Трампа приехала в США из Шотландии, а семья его отца приехала из Германии.

Трамп активно использовал в ходе предвыборной кампании общение с жертвами преступлений, совершенных нелегальными иммигрантами. Он заявляет, что наличие таких жертв показывает необходимость жестких иммиграционных мер. Критики Трампа заявляют, что он пытается очернить целую категорию жителей США, насчитывающую 11 млн человек, из которых лишь немногие когда-либо нарушали закон.

Политолог (МГИМО) Виктор Мизин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что выставляя Дональда Трампа противником иммиграции, его критики осознанно подменяют понятия.

"Действительно, американская нация создана иммигрантами. Но есть мигранты и мигранты. Те иммигранты, которые приезжали, например, в конце XIX – начале ХХ века, да и позже, они хотели стать американцами и довольно быстро ассимилировались, сохраняя при этом и прежнюю национальную самоидентификацию. А многие из тех, которые сейчас проникают в огромных количествах на территорию США из Мексики и других стран Латинской Америки совершенно не хотят адаптироваться, они продолжают жить так, как они жили на родине. И они уже начинают изменять Америку, ее социальный состав. Как-то этот поток, наверное, надо контролировать – и делать это тщательнее, чем при (экс-президенте) Бараке Обаме. И когда Трамп поднимает эту проблему, у многих американцев это вызывает отклик", – сказал Виктор Мизин.

В то же время, по его словам, ведущаяся против Трампа кампания в американской прессе начинает приносить свои плоды.

"Против Трампа развязана такая визгливая кампания, что я даже не припомню подобных оскорблений президента США в прессе – их никогда не было, даже против (Ричарда) Никсона. Его выставляют просто каким-то исчадьем ада. И мы видим, что его рейтинг падает. Но какая-то часть американцев его все же продолжает поддерживать. Во всяком случае, "глубинка" и "консервативная Америка" – по-прежнему на его стороне", – отметил Виктор Мизин.

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