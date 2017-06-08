Мнение: европейцы делают взносы в бюджет НАТО, но какой от этого эффект?

Согласно опросу "Sputnik.Мнения", европейцы неоднозначно относятся к увеличению выплат в бюджет НАТО. Юрист Марина Силкина в эфире радио Sputnik отметила, что траты на безопасность оправданы только тогда, когда имеют отдачу.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop по заказу агентства и радио Sputnik, увеличение выплат в бюджет НАТО поддерживают британцы и французы, в то время как немцы и итальянцы выступают против. Опрос был проведен перед прошедшим в Брюсселе саммитом альянса.

Так повышать военные расходы считают правильным более половины жителей Британии и 44% граждан Франции. Этой точки зрения придерживаются в основном пожилые люди с высшим образованием.

В Италии и Германии, напротив, высокообразованные представители старшего поколения не одобряют роста оборонных затрат: такой взгляд разделяют более половины итальянцев и 47% немцев. С ними согласны свыше трети французов и четверть британцев.

В исследовании участвовали 3 203 человека. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина считает, что траты стран НАТО на безопасность необходимы. Однако они должны иметь отдачу.

"На мой взгляд, страны всегда пытаются оправдать свои расходы на оборону, особенно сейчас, когда возрастает и террористическая угроза, и общеполитический климат не совсем спокойный. На мой взгляд, подобные взносы оправданы, но должна ведь еще работать и сама система безопасности. То есть расходы, я считаю, должны быть, но эффективность управления этими деньгами и направление их на обеспечение безопасности, развитие системы безопасности – играет также немаловажную роль", – сказала Марина Силкина в эфире радио Sputnik.

Она обратила внимание на то, что в последнее время в Европе возрасла террористическая опасность. И НАТО не способно справится с ней.

"Мы видим, что избежать террористических актов не всегда удается, и, как правило, система оповещения, система безопасности требует доработки. И встает вопрос – мы платим, а какой от этого эффект? Мы все равно получаем взрывы, мы все равно несем потери среди мирного населения. Кроме того, идет втягивание в международные конфликты на территории других стран", – сказала Марина Силкина.

Страны НАТО на саммите в Брюсселе 25 мая обязались составлять ежегодные планы по увеличению вклада в оборону. В них члены альянса намерены указывать, как собираются наращивать оборонные расходы до 2% от ВВП. Сейчас этот уровень инвестиций соблюдают лишь пять из 28 государств-членов организации: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония. Американский президент Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по НАТО делать взносы на содержание альянса в полном объеме.

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